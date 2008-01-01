Стажер в Отдел внутренней ИБ

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В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Наша главная цель - делать растущий бизнес защищенным. Мы вкладываемся в осведомленность сотрудников, защиту внутренней и публичной инфры, мониторинг доступов и аномалий, а так же развиваем собственные сервисы в команде
Санкт-Петербург
Гибкий
Основные задачи
- администрирование средств антивирусной защиты, актуализация политик антивирусной защиты
- взаимодействие с технической поддержкой вендора и внутренними техническими командами для решения проблем
- тестирование новых версий средств антивирусной защиты
- мониторинг и реагирование на аномалии, участие в расследованиях инцидентов
- документирование процессов во внутренней базе знаний
Мы ожидаем
- образование в области информационной безопасности
- понимание принципов работы современных антивирусных средств защиты
- базовое понимание методов анализа вредоносного программного обеспечения
- желание обучаться и развиваться в области информационной безопасности
Будет плюсом
- навыки работы с операционными системами Windows/Linux/macOS
- навыки автоматизации на Bash/PowerShell/Python
- участие в CTF
- прохождение дополнительных курсов/сертификаций по информационной безопасности
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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