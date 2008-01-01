Стажер в Отдел внутренней ИБ

Наша главная цель - делать растущий бизнес защищенным. Мы вкладываемся в осведомленность сотрудников, защиту внутренней и публичной инфры, мониторинг доступов и аномалий, а так же развиваем собственные сервисы в команде