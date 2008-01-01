Информационная безопасность

Стажер в Отдел внутренней ИБ

Наша главная цель - делать растущий бизнес защищенным. Мы вкладываемся в осведомленность сотрудников, защиту внутренней и публичной инфры, мониторинг доступов и аномалий, а так же развиваем собственные сервисы в команде
Санкт-Петербург
Гибкий
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Наша главная цель - делать растущий бизнес защищенным. Мы вкладываемся в осведомленность сотрудников, защиту внутренней и публичной инфры, мониторинг доступов и аномалий, а так же развиваем собственные сервисы в команде
Санкт-Петербург
Гибкий

Основные задачи

  • администрирование средств антивирусной защиты, актуализация политик антивирусной защиты
  • взаимодействие с технической поддержкой вендора и внутренними техническими командами для решения проблем
  • тестирование новых версий средств антивирусной защиты
  • мониторинг и реагирование на аномалии, участие в расследованиях инцидентов
  • документирование процессов во внутренней базе знаний

Мы ожидаем

  • образование в области информационной безопасности
  • понимание принципов работы современных антивирусных средств защиты
  • базовое понимание методов анализа вредоносного программного обеспечения
  • желание обучаться и развиваться в области информационной безопасности

Будет плюсом

  • навыки работы с операционными системами Windows/Linux/macOS
  • навыки автоматизации на Bash/PowerShell/Python
  • участие в CTF
  • прохождение дополнительных курсов/сертификаций по информационной безопасности

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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