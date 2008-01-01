Старший рекрутер

Подписаться
В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Привет, на связи команда рекрутинга Selectel
Мы IT-компания для IT-компаний. Благодаря нашим продуктам работает инфраструктура IT-компаний и стартапов. Команда уже насчитывает 900+ талантов, и мы не останавливаемся на достигнутом. Поэтому ищем коллегу, который поможет нам найти и привлечь лучших из лучших.
В нашей компании царит дружелюбная атмосфера и ценится индивидуальность. Мы открыты к новым идеям и подходам, наши процессы гибкие и отлаженные, так что ты сможешь реализовать свои самые смелые творческие идеи. Присоединяйся к нашей команде и стань частью нашего успеха!
Работа в команде рекрутинга Selectel — это:
- Работа с задачами, требующими нестандартных решений. Выстроенные процессы достаточно гибки и открыты для новых инициатив и креатива
- Нескучно. Рекрутер в компании работает на стыке маркетинга, ивент-менеджмента, HR-бренда, развития сотрудников. Круг задач и траектория развития зависит лишь от целей и амбиций соискателя
- Партнёрские отношения с нанимающими менеджерами. Рекрутер и внутренний заказчик работают вместе, а поиск сотрудника — это командная работа
- Инвестиция в профессиональное развитие. Компания с хорошей репутацией и статусом на рынке, не потерявшая дух стартапа, — место, где можно реализовать свои смелые идеи и пользоваться при этом всеми достоинствами сильной команды
Санкт-Петербург
Гибкий
Основные задачи
- Рекрутинг по всем направлениям вакансий компании (IT и Non-Tech)
- Экспертная оценка кандидатов с предоставлением комплексных заключений и рекомендаций для руководителей
- Активное участие в проектах HR отдела, включая внедрение новых процессов и инициатив
- Менторство и передача своего опыта другим членам команды
- Аналитика рынка труда
Мы ожидаем
- Уверенный опыт в рекрутинге
- Знание и практика применения различных методов оценки, от тестирования до оценки по компетенциям
- Опыт эффективной коммуникации с внутренними заказчиками, коллегами и кандидатами
- Инициативность в привлечении кандидатов, знание различных каналов и методов
- Опыт наставничества и обучения коллег
- Проактивность, ответственность
Про условия
- Официальное оформление, белая зарплата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
Смотреть все