Старший рекрутер

Привет, на связи команда рекрутинга Selectel

Мы IT-компания для IT-компаний. Благодаря нашим продуктам работает инфраструктура IT-компаний и стартапов. Команда уже насчитывает 900+ талантов, и мы не останавливаемся на достигнутом. Поэтому ищем коллегу, который поможет нам найти и привлечь лучших из лучших.

В нашей компании царит дружелюбная атмосфера и ценится индивидуальность. Мы открыты к новым идеям и подходам, наши процессы гибкие и отлаженные, так что ты сможешь реализовать свои самые смелые творческие идеи. Присоединяйся к нашей команде и стань частью нашего успеха!

Работа в команде рекрутинга Selectel — это: