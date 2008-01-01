HR

Старший рекрутер

Привет, на связи команда рекрутинга Selectel

Мы IT-компания для IT-компаний. Благодаря нашим продуктам работает инфраструктура IT-компаний и стартапов. Команда уже насчитывает 900+ талантов, и мы не останавливаемся на достигнутом. Поэтому ищем коллегу, который поможет нам найти и привлечь лучших из лучших.

В нашей компании царит дружелюбная атмосфера и ценится индивидуальность. Мы открыты к новым идеям и подходам, наши процессы гибкие и отлаженные, так что ты сможешь реализовать свои самые смелые творческие идеи. Присоединяйся к нашей команде и стань частью нашего успеха!

Работа в команде рекрутинга Selectel — это:

  • Работа с задачами, требующими нестандартных решений. Выстроенные процессы достаточно гибки и открыты для новых инициатив и креатива
  • Нескучно. Рекрутер в компании работает на стыке маркетинга, ивент-менеджмента, HR-бренда, развития сотрудников. Круг задач и траектория развития зависит лишь от целей и амбиций соискателя
  • Партнёрские отношения с нанимающими менеджерами. Рекрутер и внутренний заказчик работают вместе, а поиск сотрудника — это командная работа
  • Инвестиция в профессиональное развитие. Компания с хорошей репутацией и статусом на рынке, не потерявшая дух стартапа, — место, где можно реализовать свои смелые идеи и пользоваться при этом всеми достоинствами сильной команды
Санкт-Петербург
Гибкий
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Привет, на связи команда рекрутинга Selectel

Мы IT-компания для IT-компаний. Благодаря нашим продуктам работает инфраструктура IT-компаний и стартапов. Команда уже насчитывает 900+ талантов, и мы не останавливаемся на достигнутом. Поэтому ищем коллегу, который поможет нам найти и привлечь лучших из лучших.

В нашей компании царит дружелюбная атмосфера и ценится индивидуальность. Мы открыты к новым идеям и подходам, наши процессы гибкие и отлаженные, так что ты сможешь реализовать свои самые смелые творческие идеи. Присоединяйся к нашей команде и стань частью нашего успеха!

Работа в команде рекрутинга Selectel — это:

  • Работа с задачами, требующими нестандартных решений. Выстроенные процессы достаточно гибки и открыты для новых инициатив и креатива
  • Нескучно. Рекрутер в компании работает на стыке маркетинга, ивент-менеджмента, HR-бренда, развития сотрудников. Круг задач и траектория развития зависит лишь от целей и амбиций соискателя
  • Партнёрские отношения с нанимающими менеджерами. Рекрутер и внутренний заказчик работают вместе, а поиск сотрудника — это командная работа
  • Инвестиция в профессиональное развитие. Компания с хорошей репутацией и статусом на рынке, не потерявшая дух стартапа, — место, где можно реализовать свои смелые идеи и пользоваться при этом всеми достоинствами сильной команды
Санкт-Петербург
Гибкий

Основные задачи

  • Рекрутинг по всем направлениям вакансий компании (IT и Non-Tech)
  • Экспертная оценка кандидатов с предоставлением комплексных заключений и рекомендаций для руководителей
  • Активное участие в проектах HR отдела, включая внедрение новых процессов и инициатив
  • Менторство и передача своего опыта другим членам команды
  • Аналитика рынка труда

Мы ожидаем

  • Уверенный опыт в рекрутинге
  • Знание и практика применения различных методов оценки, от тестирования до оценки по компетенциям
  • Опыт эффективной коммуникации с внутренними заказчиками, коллегами и кандидатами
  • Инициативность в привлечении кандидатов, знание различных каналов и методов
  • Опыт наставничества и обучения коллег
  • Проактивность, ответственность

Про условия

  • Официальное оформление, белая зарплата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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