UX/UI-дизайнер

В Selectel мы делаем продукты для управления IT-инфраструктурой: дата-центрами, серверами, облаками. За каждым продуктом стоит своя кросс-функциональная команда, которая его проектирует, разрабатывает и развивает.

Мы ищем старшего (по умению самостоятельно решать сложные и комплексные задачи) проектировщика интерфейсов, который присоединится к core-команде и будет отвечать за проектирование общей для всех продуктов компании панели управления — фактически, навигационной обвязки и общими правилами и ограничениями, в которых будут работать интерфейсы продуктов.

Санкт-Петербург
Гибкий
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В Selectel мы делаем продукты для управления IT-инфраструктурой: дата-центрами, серверами, облаками. За каждым продуктом стоит своя кросс-функциональная команда, которая его проектирует, разрабатывает и развивает.

Мы ищем старшего (по умению самостоятельно решать сложные и комплексные задачи) проектировщика интерфейсов, который присоединится к core-команде и будет отвечать за проектирование общей для всех продуктов компании панели управления — фактически, навигационной обвязки и общими правилами и ограничениями, в которых будут работать интерфейсы продуктов.

Санкт-Петербург
Гибкий

Основные задачи

  • Разбираться с устройством панели управления, продуктами Selectel, работать с пользовательскими сценариями и техническими ограничениями
  • Определять и совместно с командами обновлять и улучшать информационную архитектуру панели управления
  • Прорабатывать состояния инициализации приложения, логику переходов между разделами и режимами, крайние состояния панели и глобальную механику обработки ошибок
  • Заботиться о воспринимаемой скорости работы панели управления и адаптации для использования в разных регионах
  • Подготавливать панель управления для корректной работы на мобильных устройствах
  • Проектировать интерфейсы для экспериментальных продуктов компании вместе с R&D-командами
  • Проектировать механику внешних интеграций с панелью управления: статус-панелей, документации, курсов и других информационных систем компании
  • Совместно с архитектором дизайн-системы разрабатывать и внедрять паттерны в панель управления.​​​​​

Мы ожидаем

  • Опыт проектирования технически сложных продуктов с множеством экранов, сценариев и контекстов использования
  • Понимание ценности дизайна для бизнеса
  • Умение разрешать противоречия и обходить технические ограничения, эффективно взаимодействуя с разработчиками и QA-инженерами, поиск компромиссов
  • Опыт работы с дизайн-системами
  • Опыт организации проектов больших изменений — с большим количеством переменных, неизвестных, стейкхолдеров, контекстов и коммуникации
  • Опыт декомпозиции и оценки, приоритезации задачи в зависимости от продуктовой ценности и загруженности команды.
  • Опыт написания интерфейсных текстов
  • Опыт погружения в технически сложные предметные области

Про условия

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премию по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на HeadHunter.