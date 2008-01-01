Информационная безопасность

Presale/Архитектор по информационной безопасности

Мы в поисках Presale/Архитектора по информационной безопасности

Наша команда занимается разработкой сервисов информационной безопасности, приведением всех продуктов компании в соответствие требованиям российского законодательства и международных стандартов, проработкой архитектурных решений для наших клиентов.

Также мы развиваем внутреннее сообщество по информационной безопасности и программу Security Champions.

Роль Presale/Архитектора дает возможность развиваться сразу в нескольких востребованных направлениях — информационная безопасность и современные инфраструктурные (IaaS) и платформенные (PaaS) продукты, — а также напрямую влиять на развитие продуктов компании и внутренних профессиональных сообществ. У нас много свободы, минимум формализма и бюрократии.

Санкт-Петербург
Гибкий
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Мы в поисках Presale/Архитектора по информационной безопасности

Наша команда занимается разработкой сервисов информационной безопасности, приведением всех продуктов компании в соответствие требованиям российского законодательства и международных стандартов, проработкой архитектурных решений для наших клиентов.

Также мы развиваем внутреннее сообщество по информационной безопасности и программу Security Champions.

Роль Presale/Архитектора дает возможность развиваться сразу в нескольких востребованных направлениях — информационная безопасность и современные инфраструктурные (IaaS) и платформенные (PaaS) продукты, — а также напрямую влиять на развитие продуктов компании и внутренних профессиональных сообществ. У нас много свободы, минимум формализма и бюрократии.

Санкт-Петербург
Гибкий

Основные задачи

  • Консультировать коллег и клиентов по вопросам информационной безопасности, соответствию требованиям, возможностям продуктов и сервисов компании
  • Анализировать архитектуры систем и проектной документации по части информационной безопасности для решения задач клиентов
  • Проектировать подсистемы информационной безопасности для клиентов с учетом продуктов и сервисов компании
  • Участвовать в подборе, пилотировании и выборе решений
  • Сопровождать миграции клиентов на инфраструктуру компании по части информационной безопасности
  • Создавать архитектурные стандарты, типовые решения и схемы
  • Анализировать типовые задачи клиентов и искать продукты для их решения

Мы ожидаем

  • Опыт проработки архитектуры подсистем информационной безопасности и реализации ИТ, ИБ-проектов в роли архитектора
  • Знание и практический опыт работы с различными классами средств защиты
  • Знание и практический опыт работы с нормативными правовыми актами РФ в области информационной безопасности и персональных данных: 152-ФЗ, 187-ФЗ, приказы ФСТЭК и ФСБ
  • Опыт проведения аудитов и предпроектных обследований
  • Опыт работы с технической, проектной и тендерной документацией в части ее подготовки, анализа и выработки решений -
  • Опыт участия в проектах с сертифицированными решениями по виртуализации и контейнеризации

Будет плюсом

  • Опыт обоснования сложных технических решений регуляторам в рамках аттестации систем
  • Опыт работы с популярными open source решениями по информационной безопасности
  • Высшее профильное образование по направлению информационной безопасности
  • Наличие сертификатов (профессиональных и вендорских)
  • Знание сетевых технологий, операционных систем (включая российские), виртуализации, контейнеризации

Про условия

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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