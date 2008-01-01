Presale/Архитектор по информационной безопасности

Мы в поисках Presale/Архитектора по информационной безопасности
Наша команда занимается разработкой сервисов информационной безопасности, приведением всех продуктов компании в соответствие требованиям российского законодательства и международных стандартов, проработкой архитектурных решений для наших клиентов.
Также мы развиваем внутреннее сообщество по информационной безопасности и программу Security Champions.
Роль Presale/Архитектора дает возможность развиваться сразу в нескольких востребованных направлениях — информационная безопасность и современные инфраструктурные (IaaS) и платформенные (PaaS) продукты, — а также напрямую влиять на развитие продуктов компании и внутренних профессиональных сообществ. У нас много свободы, минимум формализма и бюрократии.
Основные задачи
- Консультировать коллег и клиентов по вопросам информационной безопасности, соответствию требованиям, возможностям продуктов и сервисов компании
- Анализировать архитектуры систем и проектной документации по части информационной безопасности для решения задач клиентов
- Проектировать подсистемы информационной безопасности для клиентов с учетом продуктов и сервисов компании
- Участвовать в подборе, пилотировании и выборе решений
- Сопровождать миграции клиентов на инфраструктуру компании по части информационной безопасности
- Создавать архитектурные стандарты, типовые решения и схемы
- Анализировать типовые задачи клиентов и искать продукты для их решения
Мы ожидаем
- Опыт проработки архитектуры подсистем информационной безопасности и реализации ИТ, ИБ-проектов в роли архитектора
- Знание и практический опыт работы с различными классами средств защиты
- Знание и практический опыт работы с нормативными правовыми актами РФ в области информационной безопасности и персональных данных: 152-ФЗ, 187-ФЗ, приказы ФСТЭК и ФСБ
- Опыт проведения аудитов и предпроектных обследований
- Опыт работы с технической, проектной и тендерной документацией в части ее подготовки, анализа и выработки решений -
- Опыт участия в проектах с сертифицированными решениями по виртуализации и контейнеризации
Будет плюсом
- Опыт обоснования сложных технических решений регуляторам в рамках аттестации систем
- Опыт работы с популярными open source решениями по информационной безопасности
- Высшее профильное образование по направлению информационной безопасности
- Наличие сертификатов (профессиональных и вендорских)
- Знание сетевых технологий, операционных систем (включая российские), виртуализации, контейнеризации
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса