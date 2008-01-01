Presale/Архитектор по информационной безопасности

Мы в поисках Presale/Архитектора по информационной безопасности

Наша команда занимается разработкой сервисов информационной безопасности, приведением всех продуктов компании в соответствие требованиям российского законодательства и международных стандартов, проработкой архитектурных решений для наших клиентов.

Также мы развиваем внутреннее сообщество по информационной безопасности и программу Security Champions.

Роль Presale/Архитектора дает возможность развиваться сразу в нескольких востребованных направлениях — информационная безопасность и современные инфраструктурные (IaaS) и платформенные (PaaS) продукты, — а также напрямую влиять на развитие продуктов компании и внутренних профессиональных сообществ. У нас много свободы, минимум формализма и бюрократии.