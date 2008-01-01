Руководитель административного отдела

Подписаться
В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Москва
Фиксированный
Основные задачи
- Руководить административно-хозяйственным обеспечением московского и международных офисов
- Формировать, контролировать и реализовывать бюджет и ФОТ отдела
- Мотивировать и развивать сотрудников
- Заниматься закупкой различного рода товаров и услуг: мониторить рынок и анализировать КП, проводить тендеры
- Регулярно пересматривать договоры поставок и оказания услуг
- Организовывать проведение мелкого ремонта помещений, контролировать качество выполнения ремонтных работ
- Работать с арендаторами в части контроля за состоянием помещений
- Организовывать и контролировать работы по благоустройству, озеленению и уборке территории, координировать работу клининговой компании
- Вести учет ТМЦ, участвовать в инвентаризации
- Обеспечивать рабочие места для сотрудников
- Отвечать за красивые и вкусные кофепоинты
Мы ожидаем
- Опыт работы на аналогичной должности в IT-компании
- Уверенный пользователь ПК (Word, Excel, Jira)
- Умение работать с бюджетом (участие в составлении бюджета, контроль за расходом средств)
- Знание правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии противопожарной защиты
- Знание основ делопроизводства и документооборота
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
Смотреть все