Back office

Руководитель административного отдела

Москва
Фиксированный
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Москва
Фиксированный

Основные задачи

  • Руководить административно-хозяйственным обеспечением московского и международных офисов
  • Формировать, контролировать и реализовывать бюджет и ФОТ отдела
  • Мотивировать и развивать сотрудников
  • Заниматься закупкой различного рода товаров и услуг: мониторить рынок и анализировать КП, проводить тендеры
  • Регулярно пересматривать договоры поставок и оказания услуг
  • Организовывать проведение мелкого ремонта помещений, контролировать качество выполнения ремонтных работ
  • Работать с арендаторами в части контроля за состоянием помещений
  • Организовывать и контролировать работы по благоустройству, озеленению и уборке территории, координировать работу клининговой компании
  • Вести учет ТМЦ, участвовать в инвентаризации
  • Обеспечивать рабочие места для сотрудников
  • Отвечать за красивые и вкусные кофепоинты

Мы ожидаем

  • Опыт работы на аналогичной должности в IT-компании
  • Уверенный пользователь ПК (Word, Excel, Jira)
  • Умение работать с бюджетом (участие в составлении бюджета, контроль за расходом средств)
  • Знание правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии противопожарной защиты
  • Знание основ делопроизводства и документооборота

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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