Менеджер проектов (VMware)

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Санкт-Петербург
Гибкий
Основные задачи
- Ведение Presale клиентов от проработки решения до реализации
- Формализация требований клиентов и составления основных документов: ТЗ и содержания проекта.
- Подготовка плана проекта
- Техническое сопровождение клиента во время всего жизненного цикла проекта
- Координация технических изменений в проекте
- Координация работ с другими отделами компании
- Участие в решении проблем, возникающих у клиентов
Мы ожидаем
- Наличие знаний и опыта в серверном оборудовании
- Наличие знаний и опыта по инфраструктурным направлениям: виртуализация, системы резервного копирования
- Понимание основ компьютерных сетей П
- Понимание того, как устроены современные датацентры
- Опыт работы со стеком продуктов VMware
Будет плюсом
Опыт работы с СХД опыт работы в сервис провайдере или интеграторе
Про условия
- Официальное оформление, белая зарплата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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