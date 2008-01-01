Управление продуктами

Менеджер проектов (VMware)

Санкт-Петербург
Гибкий
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Санкт-Петербург
Гибкий

Основные задачи

  • Ведение Presale клиентов от проработки решения до реализации
  • Формализация требований клиентов и составления основных документов: ТЗ и содержания проекта.
  • Подготовка плана проекта
  • Техническое сопровождение клиента во время всего жизненного цикла проекта
  • Координация технических изменений в проекте
  • Координация работ с другими отделами компании
  • Участие в решении проблем, возникающих у клиентов

Мы ожидаем

  • Наличие знаний и опыта в серверном оборудовании
  • Наличие знаний и опыта по инфраструктурным направлениям: виртуализация, системы резервного копирования
  • Понимание основ компьютерных сетей П
  • Понимание того, как устроены современные датацентры
  • Опыт работы со стеком продуктов VMware

Будет плюсом

Опыт работы с СХД опыт работы в сервис провайдере или интеграторе

Про условия

  • Официальное оформление, белая зарплата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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