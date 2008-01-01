Менеджер по закупкам

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В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Санкт-Петербург
Гибкий
Основные задачи
- Поиск и организация закупки серверных комплектующих
- Поиск оптимальных цепочек поставок, с целью сокращения логистических затрат
- Взаимодействие с поставщиками, ведение переговоров и заключение договоров
- Ведение полного цикла бизнес-процесса закупки
- Взаимодействие со смежными подразделениями
- Работа с иностранными поставщиками: мониторинг рынка, анализ цен, размещение заказов
- Претензионная работа
Мы ожидаем
- Опыт в закупках серверных комплектующих
- Умение работать со спецификациями серверного оборудования
- Навыки ведения переговоров по заказам, умение договариваться о более выгодных условиях
- Знание 1С, jira, confluence
- Знание английского языка не ниже Pre-Intermediate
- Умение самостоятельно искать информацию в интернете
- Ведение полного цикла бизнес-процесса закупки
- Взаимодействие со смежными подразделениями
- Работа с иностранными поставщиками: мониторинг рынка, анализ цен, размещение заказов
- Претензионная работа
Про условия
- Официальное оформление
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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