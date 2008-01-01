Финансы и юриспруденция

Менеджер по закупкам

Санкт-Петербург
Гибкий
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Санкт-Петербург
Гибкий

Основные задачи

  • Поиск и организация закупки серверных комплектующих
  • Поиск оптимальных цепочек поставок, с целью сокращения логистических затрат
  • Взаимодействие с поставщиками, ведение переговоров и заключение договоров
  • Ведение полного цикла бизнес-процесса закупки
  • Взаимодействие со смежными подразделениями
  • Работа с иностранными поставщиками: мониторинг рынка, анализ цен, размещение заказов
  • Претензионная работа

Мы ожидаем

  • Опыт в закупках серверных комплектующих
  • Умение работать со спецификациями серверного оборудования
  • Навыки ведения переговоров по заказам, умение договариваться о более выгодных условиях
  • Знание 1С, jira, confluence
  • Знание английского языка не ниже Pre-Intermediate
  • Умение самостоятельно искать информацию в интернете
  • Ведение полного цикла бизнес-процесса закупки
  • Взаимодействие со смежными подразделениями
  • Работа с иностранными поставщиками: мониторинг рынка, анализ цен, размещение заказов
  • Претензионная работа

Про условия

  • Официальное оформление
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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