Бухгалтер по налогам

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В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Мы ищем налогового эксперта в группу подготовки отчетности, Это вакансия для Вас, если: - Вам интересно налогообложение и все изменения законодательства как новая интересная книга - Вы любознательны и готовы проводить детальный анализ доходов и расходов на предмет налогообложения - у Вас много идей по повышению качества отчетности и Вы готовы их внедрять - Вам нравиться развиваться самим и делиться знаниями с Командой - Вы хотите работать в команде, в уютном офисе и классной доброжелательной атмосфере
Санкт-Петербург
Гибкий
Основные задачи
- Подготовка налоговой отчетности, налоговых регистров и расчетов (налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, налог на имущество, земельный налог, расчет налога на доходы иностранных организаций у источника выплат РФ, ТЦО и КИК, формирование уведомлений о суммах налога)
- Взаимодействие с ИФНС (сверки, запрос справок, ответы на требования, и т.д.)
- Ежемесячное закрытие периода в налоговом учете. Участие в процессе контроля закрытия отчетного периода. Взаимодействие со смежными подразделениями по выявлению ошибок в учете.
- Участие в подготовке регламентов, положений, инструкций
- Подготовка заданий для разработки в среде 1С в целях автоматизации операций в части налогового учета
- Бухгалтерская и налоговая экспертиза договоров
- Анализ транзакций на предмет соответствия налоговому законодательству, выявление налоговых рисков, разработка предложений по снижению рисков и контрольных процедур
- Участие в проектах по внедрению изменений налогового законодательства, рекомендаций аудиторов в учет в составе члена рабочей группы.
- Консультирование коллег в вопросах налогообложение и безопасности сделок. Методологическая поддержка по вопросам ведения налогового учета
- Мониторинг изменений налогового законодательства, актуализация положений учетных политик в связи с изменениями законодательства
- Подготовка и контроль предоставления статистической отчетности, отчетности в Минцифру
Мы ожидаем
- Аналогичный опыт работы на аналогичной позиции в крупной IT или производственной компании от 3 лет
- Знание законодательства по бухгалтерскому учету, налоговому учету, гражданского и таможенного законодательство РФ
- Опыт подготовки налоговых деклараций и взаимодействия с налоговыми органами
- Имеете опыт прохождения налоговых проверок
Знание систем/программ
- Excel (ВПР, сводные таблицы) 1С:Бухгалтерия 8.3
- Официальное оформление, белая зарплата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
Будет плюсом
• Написание технических заданий для оптимизации трудозатрат
• Практическое знание раздельного учета НДС
• Имеете опыт ведения учета в соответствии с ПБУ 18/02
• Имеете опыт ведения учета налогообложения внешнеэкономической деятельности
• Имеете опыт прохождения аудиторских проверок
Про условия
Про здоровье и спорт
Про развитие
Про досуг
*пока что только для питерского офиса