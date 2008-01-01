Финансы и юриспруденция

Бухгалтер по налогам

Мы ищем налогового эксперта в группу подготовки отчетности, Это вакансия для Вас, если: - Вам интересно налогообложение и все изменения законодательства как новая интересная книга - Вы любознательны и готовы проводить детальный анализ доходов и расходов на предмет налогообложения - у Вас много идей по повышению качества отчетности и Вы готовы их внедрять - Вам нравиться развиваться самим и делиться знаниями с Командой - Вы хотите работать в команде, в уютном офисе и классной доброжелательной атмосфере
Санкт-Петербург
Гибкий
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Мы ищем налогового эксперта в группу подготовки отчетности, Это вакансия для Вас, если: - Вам интересно налогообложение и все изменения законодательства как новая интересная книга - Вы любознательны и готовы проводить детальный анализ доходов и расходов на предмет налогообложения - у Вас много идей по повышению качества отчетности и Вы готовы их внедрять - Вам нравиться развиваться самим и делиться знаниями с Командой - Вы хотите работать в команде, в уютном офисе и классной доброжелательной атмосфере
Санкт-Петербург
Гибкий

Основные задачи

  • Подготовка налоговой отчетности, налоговых регистров и расчетов (налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, налог на имущество, земельный налог, расчет налога на доходы иностранных организаций у источника выплат РФ, ТЦО и КИК, формирование уведомлений о суммах налога)
  • Взаимодействие с ИФНС (сверки, запрос справок, ответы на требования, и т.д.)
  • Ежемесячное закрытие периода в налоговом учете. Участие в процессе контроля закрытия отчетного периода. Взаимодействие со смежными подразделениями по выявлению ошибок в учете.
  • Участие в подготовке регламентов, положений, инструкций
  • Подготовка заданий для разработки в среде 1С в целях автоматизации операций в части налогового учета
  • Бухгалтерская и налоговая экспертиза договоров
  • Анализ транзакций на предмет соответствия налоговому законодательству, выявление налоговых рисков, разработка предложений по снижению рисков и контрольных процедур
  • Участие в проектах по внедрению изменений налогового законодательства, рекомендаций аудиторов в учет в составе члена рабочей группы.
  • Консультирование коллег в вопросах налогообложение и безопасности сделок. Методологическая поддержка по вопросам ведения налогового учета
  • Мониторинг изменений налогового законодательства, актуализация положений учетных политик в связи с изменениями законодательства
  • Подготовка и контроль предоставления статистической отчетности, отчетности в Минцифру

Мы ожидаем

  • Аналогичный опыт работы на аналогичной позиции в крупной IT или производственной компании от 3 лет
  • Знание законодательства по бухгалтерскому учету, налоговому учету, гражданского и таможенного законодательство РФ
  • Опыт подготовки налоговых деклараций и взаимодействия с налоговыми органами
  • Имеете опыт прохождения налоговых проверок

Знание систем/программ

  • Excel (ВПР, сводные таблицы) 1С:Бухгалтерия 8.3

      • Будет плюсом

      • Написание технических заданий для оптимизации трудозатрат

      • Практическое знание раздельного учета НДС

      • Имеете опыт ведения учета в соответствии с ПБУ 18/02

      • Имеете опыт ведения учета налогообложения внешнеэкономической деятельности

      • Имеете опыт прохождения аудиторских проверок

      Про условия

      • Официальное оформление, белая зарплата
      • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
      • Бесплатные обеды и кофе-брейки
      • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
      • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

      Про здоровье и спорт

      • Ежемесячная надбавка за некурение
      • ДМС + стоматология + офисный врач*
      • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
      • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
      • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
      • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
      • Офисный душ*

      Про развитие

      • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
      • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
      • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
      • Онлайн-библиотека Alpina Digital

      Про досуг

      • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
      • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
      • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

      *пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на HeadHunter.