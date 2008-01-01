Бухгалтер по налогам

Мы ищем налогового эксперта в группу подготовки отчетности, Это вакансия для Вас, если: - Вам интересно налогообложение и все изменения законодательства как новая интересная книга - Вы любознательны и готовы проводить детальный анализ доходов и расходов на предмет налогообложения - у Вас много идей по повышению качества отчетности и Вы готовы их внедрять - Вам нравиться развиваться самим и делиться знаниями с Командой - Вы хотите работать в команде, в уютном офисе и классной доброжелательной атмосфере