Руководитель отдела слаботочных систем

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В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Мы в Selectel 15 лет создаем новые продукты, чтобы помогать клиентам решать сложные задачи. К нам приходят, когда нужно создать или перенести инфраструктуру, защитить данные или обрабатывать их по закону.
Москва
Фиксированный
Основные задачи
- Контроль по выполнению следующих видов работ : обслуживание систем видеонаблюдения в дата-центрах и зданиях Общества;
- Обслуживание систем пожарной сигнализации и пожаротушения в дата-центрах и зданиях Общества;
- Обслуживание системы контроля и учета доступа в дата-центрах и зданиях Общества. Ведение базы данных пропусков работников Общества.
- Поддержание работоспособности и модернизация программного обеспечения СКУД и видеонаблюдения, серверного оборудования для этих систем.
- Взаимодействие с Госорганами (МЧС, Водоканал, Мосводоканал) Управление развитием слаботочных систем в наших дата-центрах (Пожаротушение, СКУД, Видеонаблюдение, Пожарная Сигнализация, структурированные кабельные системы).
- Составление технических заданий на проектирование, монтаж слаботочных систем, систем пожаротушения, систем видеонаблюдения, систем СКУД, пожарной сигнализации, систем автоматизации и диспетчеризации.
- Контроль работ подрядных организаций, приемка строительно-монтажных работ.
- Проведение отбора подрядных организаций.
Мы ожидаем
- Знание действующих строительных норм и правил в области слаботочных систем;
- Понимание устройств и принципов работы систем СКУД, видеонаблюдения, пожарной сигнализации и пожаротушения;
- Знание типологий и принципов работы компьютерных сетей;
- Знание правил устройства электроустановок (ПУЭ);
- Знание правил оформления проектной, рабочей документации;
- Навыки ведения переговоров, знать деловую этику;
- Развитые коммуникативные навыки, организаторские способности;
- Способность быстро и самостоятельно обучаться;
Знание систем/программ
- AutoCAD, MS Office, Parsec, MS Visio, Hikvision, Работа с системами avreg, Macroscope, Болид, Роса, Roxton
- Официальное оформление
- Белую заработную плату и премии по результатам работы
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- Современный офис в 10 минутах пешком от м. Октябрьское поле и своя парковка (и для велосипедов тоже)
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
Про условия
Про здоровье и спорт
Про развитие
Про досуг
*пока что только для питерского офиса
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