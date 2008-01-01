Эксплуатация дата-центра

Руководитель отдела слаботочных систем

Мы в Selectel 15 лет создаем новые продукты, чтобы помогать клиентам решать сложные задачи. К нам приходят, когда нужно создать или перенести инфраструктуру, защитить данные или обрабатывать их по закону.


Москва
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Мы в Selectel 15 лет создаем новые продукты, чтобы помогать клиентам решать сложные задачи. К нам приходят, когда нужно создать или перенести инфраструктуру, защитить данные или обрабатывать их по закону.


Москва
Фиксированный

Основные задачи

  • Контроль по выполнению следующих видов работ : обслуживание систем видеонаблюдения в дата-центрах и зданиях Общества;
  • Обслуживание систем пожарной сигнализации и пожаротушения в дата-центрах и зданиях Общества;
  • Обслуживание системы контроля и учета доступа в дата-центрах и зданиях Общества. Ведение базы данных пропусков работников Общества.
  • Поддержание работоспособности и модернизация программного обеспечения СКУД и видеонаблюдения, серверного оборудования для этих систем.
  • Взаимодействие с Госорганами (МЧС, Водоканал, Мосводоканал) Управление развитием слаботочных систем в наших дата-центрах (Пожаротушение, СКУД, Видеонаблюдение, Пожарная Сигнализация, структурированные кабельные системы).
  • Составление технических заданий на проектирование, монтаж слаботочных систем, систем пожаротушения, систем видеонаблюдения, систем СКУД, пожарной сигнализации, систем автоматизации и диспетчеризации.
  • Контроль работ подрядных организаций, приемка строительно-монтажных работ.
  • Проведение отбора подрядных организаций.

Мы ожидаем

  • Знание действующих строительных норм и правил в области слаботочных систем;
  • Понимание устройств и принципов работы систем СКУД, видеонаблюдения, пожарной сигнализации и пожаротушения;
  • Знание типологий и принципов работы компьютерных сетей;
  • Знание правил устройства электроустановок (ПУЭ);
  • Знание правил оформления проектной, рабочей документации;
  • Навыки ведения переговоров, знать деловую этику;
  • Развитые коммуникативные навыки, организаторские способности;
  • Способность быстро и самостоятельно обучаться;

Знание систем/программ

  • AutoCAD, MS Office, Parsec, MS Visio, Hikvision, Работа с системами avreg, Macroscope, Болид, Роса, Roxton

      • Про условия

      • Официальное оформление
      • Белую заработную плату и премии по результатам работы
      • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
      • Релокационный бонус при переезде
      • Бесплатные обеды и кофе-брейки
      • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
      • Современный офис в 10 минутах пешком от м. Октябрьское поле и своя парковка (и для велосипедов тоже)

      Про здоровье и спорт

      • Ежемесячная надбавка за некурение
      • ДМС + стоматология + офисный врач*
      • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
      • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
      • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
      • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
      • Офисный душ*

      Про развитие

      • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
      • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
      • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
      • Онлайн-библиотека Alpina Digital

      Про досуг

      • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
      • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
      • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

      *пока что только для питерского офиса

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