FE разработчик в отдел разработки и сопровождения Объектного хранилища

Команда Storage занимается разработкой Объектного хранилища - это решение, которое позволяет нашим клиентам хранить неограниченное количество данных и получать к ним мгновенный доступ в любое время суток.

Нагрузка на сервис может достигать десятков тысяч запросов в секунду, а объем хранения составляет десятки петабайт. Основными интерфейсами взаимодействия пользователя являются AWS S3 и Openstack Swift API