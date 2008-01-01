FE разработчик в отдел разработки и сопровождения Объектного хранилища

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Команда Storage занимается разработкой Объектного хранилища - это решение, которое позволяет нашим клиентам хранить неограниченное количество данных и получать к ним мгновенный доступ в любое время суток.
Нагрузка на сервис может достигать десятков тысяч запросов в секунду, а объем хранения составляет десятки петабайт. Основными интерфейсами взаимодействия пользователя являются AWS S3 и Openstack Swift API
Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий
Основные задачи
- Проектировать архитектуру и разрабатывать новые фичи в интерфейсах продуктов Объектного Хранилища
- Отвечать за надежность и производительность интерфейсов Объектного Хранилища, настраивать мониторинг ошибок и сбор продуктовых метрик в Объектном Хранилище
- Писать unit и e2e тесты на все новые фичи, помогать тестировщикам в автоматизации регрессионого тестирования существующих фич
- Работать в команде с разработчиками бэкенда, обмениваться опытом и совершенствовать свои навыки
- Вести проектную документацию во внутренней базе знаний
- Участвовать в планировании и декомпозиции задач, а так же в управлением тех долгом
- Принимать активное участие в доработках общего core-функционала панели управления Selectel
- Помогать с развитием внутренних административных панелей управления
Мы ожидаем
- Опыт работы на позиции FE-разработчика не менее 3 лет
- Отличное знание frontend стэка: HTML, CSS, Javascript(ES5/ES6/ES7), TypeScript
- Умение пользоваться CSS препроцессорами: less, scss, stylus
- Имеете опыт разработки на Angular 10 и выше, AngularJS приветствуется
- Чёткое понимание как устроена современная архитектура веб приложений, понимание принципов работы его отдельных составляющих
- Знания клиент-серверного взаимодействия (HTTP/HTTPS; REST/RPC, SSE/Websocket)
- Умение настраивать окружение, сборку проектов (Webpack, Gulp, NPM Scripts) и CI/CD пайплайны
- Опыт написания unit и e2e тестов (karma/mocha/chai/jest)
- Опыт мониторинга frontend приложений и организации работы с ошибками (sentry и тп)
- Умение разбираться в чужом коде, опыт командной разработки, навыки code review
- Имеете опыт работы с Git, Jira и тп
Будет плюсом
- Опыт в создании собственных инструментов и библиотек для веб-приложений
- Опыт работы в технических продуктах: облачных провайдерах, UI для баз данных и тп
- Опыт оптимизации производительности на FE
- T-shape в смежные платформы - BE, QA
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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