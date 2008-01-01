Frontend-разработка

FE разработчик в отдел разработки и сопровождения Объектного хранилища

Команда Storage занимается разработкой Объектного хранилища - это решение, которое позволяет нашим клиентам хранить неограниченное количество данных и получать к ним мгновенный доступ в любое время суток.

Нагрузка на сервис может достигать десятков тысяч запросов в секунду, а объем хранения составляет десятки петабайт. Основными интерфейсами взаимодействия пользователя являются AWS S3 и Openstack Swift API

Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий
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Команда Storage занимается разработкой Объектного хранилища - это решение, которое позволяет нашим клиентам хранить неограниченное количество данных и получать к ним мгновенный доступ в любое время суток.

Нагрузка на сервис может достигать десятков тысяч запросов в секунду, а объем хранения составляет десятки петабайт. Основными интерфейсами взаимодействия пользователя являются AWS S3 и Openstack Swift API

Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий

Основные задачи

  • Проектировать архитектуру и разрабатывать новые фичи в интерфейсах продуктов Объектного Хранилища
  • Отвечать за надежность и производительность интерфейсов Объектного Хранилища, настраивать мониторинг ошибок и сбор продуктовых метрик в Объектном Хранилище
  • Писать unit и e2e тесты на все новые фичи, помогать тестировщикам в автоматизации регрессионого тестирования существующих фич
  • Работать в команде с разработчиками бэкенда, обмениваться опытом и совершенствовать свои навыки
  • Вести проектную документацию во внутренней базе знаний
  • Участвовать в планировании и декомпозиции задач, а так же в управлением тех долгом
  • Принимать активное участие в доработках общего core-функционала панели управления Selectel
  • Помогать с развитием внутренних административных панелей управления

Мы ожидаем

  • Опыт работы на позиции FE-разработчика не менее 3 лет
  • Отличное знание frontend стэка: HTML, CSS, Javascript(ES5/ES6/ES7), TypeScript
  • Умение пользоваться CSS препроцессорами: less, scss, stylus
  • Имеете опыт разработки на Angular 10 и выше, AngularJS приветствуется
  • Чёткое понимание как устроена современная архитектура веб приложений, понимание принципов работы его отдельных составляющих
  • Знания клиент-серверного взаимодействия (HTTP/HTTPS; REST/RPC, SSE/Websocket)
  • Умение настраивать окружение, сборку проектов (Webpack, Gulp, NPM Scripts) и CI/CD пайплайны
  • Опыт написания unit и e2e тестов (karma/mocha/chai/jest)
  • Опыт мониторинга frontend приложений и организации работы с ошибками (sentry и тп)
  • Умение разбираться в чужом коде, опыт командной разработки, навыки code review
  • Имеете опыт работы с Git, Jira и тп

Будет плюсом

  • Опыт в создании собственных инструментов и библиотек для веб-приложений
  • Опыт работы в технических продуктах: облачных провайдерах, UI для баз данных и тп
  • Опыт оптимизации производительности на FE
  • T-shape в смежные платформы - BE, QA

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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