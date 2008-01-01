HR

Специалист по привлечению талантов

Selectel — это IT-компания, предоставляющая решения для IT-бизнеса и стартапов. Наши продукты лежат в основе инфраструктуры многих успешных компаний. Мы ценим инновации и постоянно совершенствуем наши процессы.

Цель команды рекрутинга в Selectel — найти увлеченных и талантливых специалистов, которые будут двигать компанию вперед.

Мы предлагаем:

  • Поддержку ментора, который поможет освоить инструменты и практики сорсинга
  • Четкий трек развития навыков сорсера, от стажера до лидера команды по готовому скиллсету
  • Автоматизация рутинных задач и поддержка инноваций, новых инструментов и подходов
  • Поддержка участия во внутренних и внешних обучениях, конференциях и других мероприятиях
Санкт-Петербург
Гибкий
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Selectel — это IT-компания, предоставляющая решения для IT-бизнеса и стартапов. Наши продукты лежат в основе инфраструктуры многих успешных компаний. Мы ценим инновации и постоянно совершенствуем наши процессы.

Цель команды рекрутинга в Selectel — найти увлеченных и талантливых специалистов, которые будут двигать компанию вперед.

Мы предлагаем:

  • Поддержку ментора, который поможет освоить инструменты и практики сорсинга
  • Четкий трек развития навыков сорсера, от стажера до лидера команды по готовому скиллсету
  • Автоматизация рутинных задач и поддержка инноваций, новых инструментов и подходов
  • Поддержка участия во внутренних и внешних обучениях, конференциях и других мероприятиях
Санкт-Петербург
Гибкий

Основные задачи

  • Поиск талантов, используя различные каналы и инструменты, от стандартных платформ до специализированных форумов и социальных сетей
  • Тесное взаимодействие с рекрутерами и другими членами команды для эффективного подбора персонала
  • Изучение рынка труда, конкурентов и тенденций для оптимизации наших стратегий поиска
  • Изучение и применение новых технологий и методов сорсинга для совершенствования наших процессов
  • Ведение точной и актуальной базы данных кандидатов

Мы ожидаем

  • Опыт работы в области сорсинга или рекрутинга, особенно в IT-индустрии
  • Опыт использования Boolean поиска, X-ray поиска и социальных сетей для поиска талантов
  • Умение мыслить нестандартно и находить креативные решения для поиска кандидатов
  • Способность анализировать данные и принимать обоснованные решения
  • Эффективное сотрудничество с коллегами и нацеленность на общие цели

Про условия

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовую премию по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • Работа в офисе в 10 минутах пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже), 3 дня в неделю можно работать в удаленном формате

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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