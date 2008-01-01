Специалист по привлечению талантов

Selectel — это IT-компания, предоставляющая решения для IT-бизнеса и стартапов. Наши продукты лежат в основе инфраструктуры многих успешных компаний. Мы ценим инновации и постоянно совершенствуем наши процессы.

Цель команды рекрутинга в Selectel — найти увлеченных и талантливых специалистов, которые будут двигать компанию вперед.

Мы предлагаем: