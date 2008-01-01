Специалист по привлечению талантов

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В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Selectel — это IT-компания, предоставляющая решения для IT-бизнеса и стартапов. Наши продукты лежат в основе инфраструктуры многих успешных компаний. Мы ценим инновации и постоянно совершенствуем наши процессы.
Цель команды рекрутинга в Selectel — найти увлеченных и талантливых специалистов, которые будут двигать компанию вперед.
Мы предлагаем:
- Поддержку ментора, который поможет освоить инструменты и практики сорсинга
- Четкий трек развития навыков сорсера, от стажера до лидера команды по готовому скиллсету
- Автоматизация рутинных задач и поддержка инноваций, новых инструментов и подходов
- Поддержка участия во внутренних и внешних обучениях, конференциях и других мероприятиях
Санкт-Петербург
Гибкий
Основные задачи
- Поиск талантов, используя различные каналы и инструменты, от стандартных платформ до специализированных форумов и социальных сетей
- Тесное взаимодействие с рекрутерами и другими членами команды для эффективного подбора персонала
- Изучение рынка труда, конкурентов и тенденций для оптимизации наших стратегий поиска
- Изучение и применение новых технологий и методов сорсинга для совершенствования наших процессов
- Ведение точной и актуальной базы данных кандидатов
Мы ожидаем
- Опыт работы в области сорсинга или рекрутинга, особенно в IT-индустрии
- Опыт использования Boolean поиска, X-ray поиска и социальных сетей для поиска талантов
- Умение мыслить нестандартно и находить креативные решения для поиска кандидатов
- Способность анализировать данные и принимать обоснованные решения
- Эффективное сотрудничество с коллегами и нацеленность на общие цели
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовую премию по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- Работа в офисе в 10 минутах пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже), 3 дня в неделю можно работать в удаленном формате
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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