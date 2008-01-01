Стратегия и аналитика

Руководитель команды дата-инженеров

Санкт-Петербург
Гибкий
Откликнуться Откликнуться на
14 июля устроим Day Off на IT-фестивале. Обсудим, как бережно развивать карьеру, и отдохнем на берегу Невы. Приходи!
Присоединиться
Санкт-Петербург
Гибкий

Основные задачи

  • Развивать платформу данных: сейчас она находится на начальном этапе, поэтому тут можно будет влиять на этот процесс с самого начала, тестировать и внедрять новые технологии и процессы
  • Управлять и развивать команду дата-инженеров, нанимать в нее новых сотрудников
  • Взаимодействовать с поставщиками данных и заказчиками
  • Вести и валидировать задачи команды, а также лидировать крупные проекты внутри направления, которые могут также предполагать кросс-командное взаимодействие

Мы ожидаем

  • Опыт развития DWH, понимание процессов интеграции, трансформации и хранения данных, определения подходящих технологий, оптимизации используемых ресурсов, мониторинг этих процессов (например, отслеживание ошибок)
  • Формирование процесса и ведение кросс-командного взаимодействия, в том числе, с поставщиками данных
  • Опыт разработки, анализа и тестирования дата-пайплайнов
  • Опыт разработки, оптимизации и мониторинга ETL-процессов
  • Развитие, внедрение и мониторинг Data quality процессов
  • Опыт управления командой (желательно 4+ человека
  • Опыт работы с Kafka, Docker, dbt, Airflow
  • Знания Python, SQL, PySpark, желательно
  • Bash, опыт написания и внедрения самостоятельно разработанных библиотек - Желательно
  • Опыт разработки self-service решений по интеграции и трансформации данных в DWH для его пользователей (например, BI-разработчики, аналитики)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

Похожие вакансии

Смотреть все
Стратегия и аналитика

Product Analyst

Санкт-Петербург

Смотреть все

Откликнуться на вакансию

Резюме также можно прислать на HeadHunter.