Руководитель команды дата-инженеров

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14 июля устроим Day Off на IT-фестивале. Обсудим, как бережно развивать карьеру, и отдохнем на берегу Невы. Приходи!
Санкт-Петербург
Гибкий
Основные задачи
- Развивать платформу данных: сейчас она находится на начальном этапе, поэтому тут можно будет влиять на этот процесс с самого начала, тестировать и внедрять новые технологии и процессы
- Управлять и развивать команду дата-инженеров, нанимать в нее новых сотрудников
- Взаимодействовать с поставщиками данных и заказчиками
- Вести и валидировать задачи команды, а также лидировать крупные проекты внутри направления, которые могут также предполагать кросс-командное взаимодействие
Мы ожидаем
- Опыт развития DWH, понимание процессов интеграции, трансформации и хранения данных, определения подходящих технологий, оптимизации используемых ресурсов, мониторинг этих процессов (например, отслеживание ошибок)
- Формирование процесса и ведение кросс-командного взаимодействия, в том числе, с поставщиками данных
- Опыт разработки, анализа и тестирования дата-пайплайнов
- Опыт разработки, оптимизации и мониторинга ETL-процессов
- Развитие, внедрение и мониторинг Data quality процессов
- Опыт управления командой (желательно 4+ человека
- Опыт работы с Kafka, Docker, dbt, Airflow
- Знания Python, SQL, PySpark, желательно
- Bash, опыт написания и внедрения самостоятельно разработанных библиотек - Желательно
- Опыт разработки self-service решений по интеграции и трансформации данных в DWH для его пользователей (например, BI-разработчики, аналитики)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса