Backend-разработка

Python-разработчик в команду Дисков и Бэкапов

Облако Selectel представляет собой огромный набор сервисов и подсистем, слаженная работа которых позволяет эффективно управлять виртуальными машинами, кластерами k8s, базами данных, связывая их сетями. Ядро облака - это виртуальные машины, диски и сети. Это базовые компоненты, которые используются нашими клиентами напрямую и являются строительными кирпичиками наших собственных PaaS сервисов.

Команда Дисков и бэкапов облака - это мультифункциональная команда, которая занимается поддержкой и развитием услуг для управления сетевыми дисками, образами, бэкапами, а также файловыми хранилищами.

Мы ищем Python backend разработчика для совместной разработки новых фич в нашу облачную платформу. Быть частью нашей команды, значит работать в режиме осознанности, всегда полагаться на помощь коллег и проявлять готовность помочь развивать облако Selectel на базе OpenStack, которое является одним из крупнейших в России.

Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий
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Облако Selectel представляет собой огромный набор сервисов и подсистем, слаженная работа которых позволяет эффективно управлять виртуальными машинами, кластерами k8s, базами данных, связывая их сетями. Ядро облака - это виртуальные машины, диски и сети. Это базовые компоненты, которые используются нашими клиентами напрямую и являются строительными кирпичиками наших собственных PaaS сервисов.

Команда Дисков и бэкапов облака - это мультифункциональная команда, которая занимается поддержкой и развитием услуг для управления сетевыми дисками, образами, бэкапами, а также файловыми хранилищами.

Мы ищем Python backend разработчика для совместной разработки новых фич в нашу облачную платформу. Быть частью нашей команды, значит работать в режиме осознанности, всегда полагаться на помощь коллег и проявлять готовность помочь развивать облако Selectel на базе OpenStack, которое является одним из крупнейших в России.

Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий

Основные задачи

  • Разрабатывать сервисы для нашего облака, отвечающие за сетевые диски, их бэкапы, а также файловые хранилища
  • Проводить Code Review других backend-разработчиков, писать юнит и функциональные тесты
  • Тесно взаимодействовать с UX дизайнером, FE разработчиком, QA инженерам для разработки качественного продукта
  • Обновлять компоненты Openstack (cinder, glance, manila), править патчи, фиксить баги в upstream
  • Вести проектную документацию во внутренней базе знаний
  • Участвовать в планировании и декомпозиции задач, а так же в управлением тех долгом
  • Проводить исследования, проектировать архитектуру новых компонентов, решать сложные нетривиальные задачи

Мы ожидаем

  • Опыт коммерческой разработки на Python
  • Опыт работы с базами данных (в частности, с MySQL): умение строить и оптимизировать сложные запросы
  • Опыт работы с ОС семейства Linux, то есть для вас не должно быть проблемой: написать bash скрипт, "погрепать" логи, выйти из Vim
  • Опыт использования RabbitMQ
  • Умение проводить ревью кода коллег, понимание логики работы их кода
  • Опыт работы и понимание принципов CI/CD: у нас используется Jenkins и GitlabCI
  • Опыт работы с Docker
  • Владение английским на уровне, достаточном для чтения и написания документации

Будет плюсом

  • Опыт разработки на Go
  • Опыт работы с Openstack
  • Опыт удаленной работы или в распределенной команде
  • Опыт работы с публичными и/или приватными облаками (AWS, GCP, Azure, OpenStack) в качестве разработчика или администратора (devops-а)
  • Опыт работы с системами управления конфигурациями: puppet, ansible
  • Опыт работы с системами управления инфраструктурой: k8s, helm, terraform, cloudformation

Про условия

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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