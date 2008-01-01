Python-разработчик в команду Дисков и Бэкапов

Облако Selectel представляет собой огромный набор сервисов и подсистем, слаженная работа которых позволяет эффективно управлять виртуальными машинами, кластерами k8s, базами данных, связывая их сетями. Ядро облака - это виртуальные машины, диски и сети. Это базовые компоненты, которые используются нашими клиентами напрямую и являются строительными кирпичиками наших собственных PaaS сервисов.
Команда Дисков и бэкапов облака - это мультифункциональная команда, которая занимается поддержкой и развитием услуг для управления сетевыми дисками, образами, бэкапами, а также файловыми хранилищами.
Мы ищем Python backend разработчика для совместной разработки новых фич в нашу облачную платформу. Быть частью нашей команды, значит работать в режиме осознанности, всегда полагаться на помощь коллег и проявлять готовность помочь развивать облако Selectel на базе OpenStack, которое является одним из крупнейших в России.
Основные задачи
- Разрабатывать сервисы для нашего облака, отвечающие за сетевые диски, их бэкапы, а также файловые хранилища
- Проводить Code Review других backend-разработчиков, писать юнит и функциональные тесты
- Тесно взаимодействовать с UX дизайнером, FE разработчиком, QA инженерам для разработки качественного продукта
- Обновлять компоненты Openstack (cinder, glance, manila), править патчи, фиксить баги в upstream
- Вести проектную документацию во внутренней базе знаний
- Участвовать в планировании и декомпозиции задач, а так же в управлением тех долгом
- Проводить исследования, проектировать архитектуру новых компонентов, решать сложные нетривиальные задачи
Мы ожидаем
- Опыт коммерческой разработки на Python
- Опыт работы с базами данных (в частности, с MySQL): умение строить и оптимизировать сложные запросы
- Опыт работы с ОС семейства Linux, то есть для вас не должно быть проблемой: написать bash скрипт, "погрепать" логи, выйти из Vim
- Опыт использования RabbitMQ
- Умение проводить ревью кода коллег, понимание логики работы их кода
- Опыт работы и понимание принципов CI/CD: у нас используется Jenkins и GitlabCI
- Опыт работы с Docker
- Владение английским на уровне, достаточном для чтения и написания документации
Будет плюсом
- Опыт разработки на Go
- Опыт работы с Openstack
- Опыт удаленной работы или в распределенной команде
- Опыт работы с публичными и/или приватными облаками (AWS, GCP, Azure, OpenStack) в качестве разработчика или администратора (devops-а)
- Опыт работы с системами управления конфигурациями: puppet, ansible
- Опыт работы с системами управления инфраструктурой: k8s, helm, terraform, cloudformation
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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