Python-разработчик в команду Дисков и Бэкапов

Облако Selectel представляет собой огромный набор сервисов и подсистем, слаженная работа которых позволяет эффективно управлять виртуальными машинами, кластерами k8s, базами данных, связывая их сетями. Ядро облака - это виртуальные машины, диски и сети. Это базовые компоненты, которые используются нашими клиентами напрямую и являются строительными кирпичиками наших собственных PaaS сервисов.

Команда Дисков и бэкапов облака - это мультифункциональная команда, которая занимается поддержкой и развитием услуг для управления сетевыми дисками, образами, бэкапами, а также файловыми хранилищами.

Мы ищем Python backend разработчика для совместной разработки новых фич в нашу облачную платформу. Быть частью нашей команды, значит работать в режиме осознанности, всегда полагаться на помощь коллег и проявлять готовность помочь развивать облако Selectel на базе OpenStack, которое является одним из крупнейших в России.