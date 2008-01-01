Стажер в договорный отдел

Работа Стажером в договорный отдел в Selectel - это:

- Возможность сочетать договорную работу и общение с внутренними и внешними клиентами

- Возможность погрузиться в специфики работы с сегментом B2B и B2G

- Глубокое погружение в работу биллинга и условий оказания услуг ЦОД

- Возможность внедрять и улучшать существующие процессы. Инициатива приветствуется!

- Участие в проектных задачах

- Возможность учиться и развиваться в сфере документооборота