Стажер в договорный отдел

Работа Стажером в договорный отдел в Selectel - это:
- Возможность сочетать договорную работу и общение с внутренними и внешними клиентами
- Возможность погрузиться в специфики работы с сегментом B2B и B2G
- Глубокое погружение в работу биллинга и условий оказания услуг ЦОД
- Возможность внедрять и улучшать существующие процессы. Инициатива приветствуется!
- Участие в проектных задачах
- Возможность учиться и развиваться в сфере документооборота
Основные задачи
- Обрабатывать запросы от клиентов в почте, тикет-системе и по телефону по вопросам, связанным с договорными отношениями
- Подготавливать шаблоны документов: договоров, дополнительных соглашений
- Организовывать подписания документов внутри компании и контролировать своевременного подписания со стороны клиента, а также вести учет документов и реестров
- Отслеживать сроки действия договоров
- Заключать партнерские договора с клиентами
Мы ожидаем
- Готовность к изучению программ Google Workspace, MS office, Jira, Контур.Диадок, 1C.Бухгалтерия
- Хорошие навыки устной и письменной коммуникации
- Умение работать в режиме многозадачности с большими объемами информации, гибкость к изменениям и готовность к изучению нового
+ 100 к резюме
- Базовые знания делопроизводства и документооборота
- Опыт работы с клиентами
- Опыт работы с договорами
- Знание английского языка будет преимуществом
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовую премию по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня
- Работа в офисе в 10 минутах пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса