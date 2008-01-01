Back office

Стажер в договорный отдел

Работа Стажером в договорный отдел в Selectel - это:

- Возможность сочетать договорную работу и общение с внутренними и внешними клиентами
- Возможность погрузиться в специфики работы с сегментом B2B и B2G
- Глубокое погружение в работу биллинга и условий оказания услуг ЦОД
- Возможность внедрять и улучшать существующие процессы. Инициатива приветствуется!
- Участие в проектных задачах
- Возможность учиться и развиваться в сфере документооборота

Санкт-Петербург
Гибкий
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Работа Стажером в договорный отдел в Selectel - это:

- Возможность сочетать договорную работу и общение с внутренними и внешними клиентами
- Возможность погрузиться в специфики работы с сегментом B2B и B2G
- Глубокое погружение в работу биллинга и условий оказания услуг ЦОД
- Возможность внедрять и улучшать существующие процессы. Инициатива приветствуется!
- Участие в проектных задачах
- Возможность учиться и развиваться в сфере документооборота

Санкт-Петербург
Гибкий

Основные задачи

- Обрабатывать запросы от клиентов в почте, тикет-системе и по телефону по вопросам, связанным с договорными отношениями
- Подготавливать шаблоны документов: договоров, дополнительных соглашений
- Организовывать подписания документов внутри компании и контролировать своевременного подписания со стороны клиента, а также вести учет документов и реестров
- Отслеживать сроки действия договоров
- Заключать партнерские договора с клиентами

Мы ожидаем

- Готовность к изучению программ Google Workspace, MS office, Jira, Контур.Диадок, 1C.Бухгалтерия
- Хорошие навыки устной и письменной коммуникации
- Умение работать в режиме многозадачности с большими объемами информации, гибкость к изменениям и готовность к изучению нового

+ 100 к резюме

- Базовые знания делопроизводства и документооборота
- Опыт работы с клиентами
- Опыт работы с договорами
- Знание английского языка будет преимуществом

Про условия

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовую премию по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня
  • Работа в офисе в 10 минутах пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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