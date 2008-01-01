Специалист по охране труда

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В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Москва
Фиксированный
Основные задачи
- Участие в разработке локальных актов регламентирующих требования законодательства РФ
- Поддержание распорядительных и локальных нормативных актов в актуальном состоянииПроведение вводных инструктажей сотрудникам и подрядчикам
- Закупка/выдача специальной одежды, спецобуви и других СИЗ
- Организация работы комиссии по проведению СОУТ
- Производственный контроль рабочих мест и строительного объектаУчастие в автоматизации повторяющихся процессов
- Работа с первичными документами по деятельности отдела (обучение, закупка СИЗ, знаковая продукция и средства безопасности, медосмотр, утилизация отходов) – заведение платежей, согласование договоров
Мы ожидаем
- Высшее образование в области техносферной безопасности или аналогичных направлений
- Опыт работы на аналогичной позиции 3-5 лет
- Опыт на строительных объектах, проведение тренингов/инструктажей по ОТ
- Умение ориентироваться в системе 1С
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Пятидневная рабочая неделя, рабочий день с 9-30 до 18-30
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
Знание систем/программ
Будет плюсом
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*пока что только для питерского офиса
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