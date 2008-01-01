Back office

Специалист по охране труда

Москва
Фиксированный
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Москва
Фиксированный

Основные задачи

  • Участие в разработке локальных актов регламентирующих требования законодательства РФ
  • Поддержание распорядительных и локальных нормативных актов в актуальном состоянииПроведение вводных инструктажей сотрудникам и подрядчикам
  • Закупка/выдача специальной одежды, спецобуви и других СИЗ
  • Организация работы комиссии по проведению СОУТ
  • Производственный контроль рабочих мест и строительного объектаУчастие в автоматизации повторяющихся процессов
  • Работа с первичными документами по деятельности отдела (обучение, закупка СИЗ, знаковая продукция и средства безопасности,  медосмотр, утилизация отходов) – заведение платежей, согласование договоров

Мы ожидаем

  • Высшее образование в области техносферной безопасности или аналогичных направлений

      • Знание систем/программ

      • Опыт работы на аналогичной позиции 3-5 лет
      • Опыт на строительных объектах, проведение тренингов/инструктажей по ОТ

      Будет плюсом

      • Умение ориентироваться в системе 1С

      Про условия

      • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
      • Белая заработная плата
      • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
      • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
      • Бесплатные обеды и кофе-брейки
      • Пятидневная рабочая неделя, рабочий день с 9-30 до 18-30

      Про здоровье и спорт

      • Ежемесячная надбавка за некурение
      • ДМС + стоматология + офисный врач*
      • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
      • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
      • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
      • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
      • Офисный душ*

      Про развитие

      • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
      • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
      • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
      • Онлайн-библиотека Alpina Digital

      Про досуг

      • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
      • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
      • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

      *пока что только для питерского офиса

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