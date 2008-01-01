Старший сетевой инженер

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В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Санкт-Петербург
Гибкий
Основные задачи
- Экплуатация, анализ и участие в развитии сетевых архитектур
- Работа с оборудованием разных вендоров (Juniper, Huawei, H3C и др.)
- Конфигрурирование и траблшутинг различных сетевых протоколов и технологий (MLAG, stack, OSPF, IS-IS, BGP, MPLS, L3VPN, VXLAN/EVPN и др.)
- Участие в ликвидации аварий, их анализ и предотвращение
- Работа с обращениями клиентов
- Анализ событий сетевого мониторинга, участие в его развитии
- Ведение документации по используемым решениям в сети и по иным задачам сетевого отдела
- Проведение плановых работ на сети
- Участие в планировании деятельности отдела
- Курирование, консультирование, экспертная помощь, обучение сотрудников отдела
- Участие в проектной деятельности, техническая декомпозиция и распределение задач
Мы ожидаем
- Знание технологий и протоколов, используемых на канальном и сетевом уровнях в сетях связи
- Понимание назначения и принципов работы сетевой архитектуры Клоза (фабрики)
- Знание специфики различных вендоров и сетевого оборудования представленного на рынке (РФ и мире)
- Опыт в области настройки и поддержки сетевых сервисов, реализованных на базе технологий MPLS, L2/L3 VPN, EVPN, VXLAN, протоколов OSPF, BGP, IS-IS, VRRP и пр
- Опыт самостоятельного планирования и проведения работ на сетевой инфраструктуре
- Опыт в устранении сетевых инцидентов
- Наличие знаний, эквивалентных CCNP-RS/JNCP-RS/ENP
- Опыт обучения, передачи знаний, организации технического развития команды
Будет плюсом
- Профильный опыт работы от 3 лет
- Высшее профильное образование
- Сертификаты сетевых вендоров
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- Современный офис в Санкт-Петербурге в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса