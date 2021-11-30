Product Manager

На этой позиции тебе предстоит:
- Формировать видение, стратегию и роадмап продукта
- Влиять на видение PaaS направления компании
- Выстраивать сбор и анализ продуктовых метрик и метрик роста
- Совместно с Продакт-маркетинг менеджером работать над позиционированием продукта и его продвижением на рынке
- Отслеживать изменения у конкурентов и тренды в целом
- Проводить интервью с потенциальными и существующими клиентами для определения и уточнения роадмапа
- Определять требования и развивать возможности продукта совместно с командой разработки
- Управлять продуктовой командой, состоящей из старшего разработчика, проектировщика интерфейсов, разработчиков, тестировщиков и системных администраторов
- Следить за выполнением плана разработки совместно со старшим разработчиком
- Заботиться о бюджетах команды: фонд оплаты труда, конференции, обучение
- Помогать команде: проводить регулярные встречи по продукту, приоритизировать задачи, координировать межкомандные взаимодействия
- Заботиться о развитии команды, мотивировать сотрудников и улучшать рабочий процесс
Наши ожидания:
- Схожий опыт работы в IT, либо желание очень быстро освоить новую предметную область
- Опыт системного администрирования или разработки веб-сервисов на Linux
- Понимание бизнеса компании и рынка IT-услуг (хостинг, дата-центры, облачные сервисы)
- Умение четко формулировать требования
- Способность смотреть на продукт глазами клиента
- Владение английским языком (способность анализировать зарубежные рынки, приложения и документацию)
- Развитые аналитические способности
- Проактивность, инициативность и стратегическое видение
- Отличные коммуникативные навыки и умение вести переговоры
Про условия
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Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
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Белая заработная плата
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Релокационный бонус при переезде
-
Бесплатные обеды и кофе-брейки
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
-
ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
-
50% оплата абонемента в фитнес-клуба
-
Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
-
Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
-
Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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