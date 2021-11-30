Управление продуктами

Product Manager

Санкт-Петербург
Гибкий
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Санкт-Петербург
Гибкий

На этой позиции тебе предстоит:

  • Формировать видение, стратегию и роадмап продукта
  • Влиять на видение PaaS направления компании
  • Выстраивать сбор и анализ продуктовых метрик и метрик роста
  • Совместно с Продакт-маркетинг менеджером работать над позиционированием продукта и его продвижением на рынке
  • Отслеживать изменения у конкурентов и тренды в целом
  • Проводить интервью с потенциальными и существующими клиентами для определения и уточнения роадмапа
  • Определять требования и развивать возможности продукта совместно с командой разработки
  • Управлять продуктовой командой, состоящей из старшего разработчика, проектировщика интерфейсов, разработчиков, тестировщиков и системных администраторов
  • Следить за выполнением плана разработки совместно со старшим разработчиком
  • Заботиться о бюджетах команды: фонд оплаты труда, конференции, обучение
  • Помогать команде: проводить регулярные встречи по продукту, приоритизировать задачи, координировать межкомандные взаимодействия
  • Заботиться о развитии команды, мотивировать сотрудников и улучшать рабочий процесс

Наши ожидания:

  • Схожий опыт работы в IT, либо желание очень быстро освоить новую предметную область
  • Опыт системного администрирования или разработки веб-сервисов на Linux
  • Понимание бизнеса компании и рынка IT-услуг (хостинг, дата-центры, облачные сервисы)
  • Умение четко формулировать требования
  • Способность смотреть на продукт глазами клиента
  • Владение английским языком (способность анализировать зарубежные рынки, приложения и документацию)
  • Развитые аналитические способности
  • Проактивность, инициативность и стратегическое видение
  • Отличные коммуникативные навыки и умение вести переговоры


Про условия

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию

  • Белая заработная плата

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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