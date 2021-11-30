Системное администрирование

Системный администратор в команду облачной инфраструктуры

Команда занимается развитием и поддержкой физической инфраструктуры облачной платформы Selectel. Эта инфраструктура в дальнейшем используется как фундамент для построения всех услуг облака.

Задачи команды:

  • Развитие и поддержка физической инфраструктуры для наших облачных услуг.
  • Проведение плановых работ по обслуживанию инфраструктуры.
  • Участие в восстановлении работы сервисов при крупных авариях. В нашу зону ответственности входит ядро ОС, драйверы, система хранения данных, сеть (при взаимодействии с сетевыми инженерами).
  • Автоматизация операций по обслуживанию инфраструктуры.
Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий
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Команда занимается развитием и поддержкой физической инфраструктуры облачной платформы Selectel. Эта инфраструктура в дальнейшем используется как фундамент для построения всех услуг облака.

Задачи команды:

  • Развитие и поддержка физической инфраструктуры для наших облачных услуг.
  • Проведение плановых работ по обслуживанию инфраструктуры.
  • Участие в восстановлении работы сервисов при крупных авариях. В нашу зону ответственности входит ядро ОС, драйверы, система хранения данных, сеть (при взаимодействии с сетевыми инженерами).
  • Автоматизация операций по обслуживанию инфраструктуры.
Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий

На этой позиции тебе предстоит:

  • Деплой новых серверов
  • Проведение изменений в инфраструктуре
  • Планирование и проведение работ по обслуживанию инфраструктуры
  • Диагностика, локализация и решение проблем возникающих в ходе эксплуатации инфраструктуры связанных как с программной, так и аппаратной частью

Наш стек:

  • Ubuntu Linux
  • Puppet, Ansible, Terraform
  • Prometheus, VictoriaMetrics, Grafana
  • Bash, Python
  • Openstack, Ceph

Наши ожидания:

  • Хорошие знание Linux систем
  • Опыт работы с одной из систем управления конфигурацией.
  • Хорошее понимание принципов работы компьютерных сетей, маршрутизации и коммутации
  • Интерес к технологиям и разбираться как они работают на низком уровне
  • Знание систем виртуализации (KVM, Libvirt, QEMU)
  • Умение писать скрипты на bash/python

Будет плюсом:

  • Опыт работы с openstack
  • Опыт работы с ceph

Про условия

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию

  • Белая заработная плата

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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