Системный администратор в команду облачной инфраструктуры

Команда занимается развитием и поддержкой физической инфраструктуры облачной платформы Selectel. Эта инфраструктура в дальнейшем используется как фундамент для построения всех услуг облака.
Задачи команды:
- Развитие и поддержка физической инфраструктуры для наших облачных услуг.
- Проведение плановых работ по обслуживанию инфраструктуры.
- Участие в восстановлении работы сервисов при крупных авариях. В нашу зону ответственности входит ядро ОС, драйверы, система хранения данных, сеть (при взаимодействии с сетевыми инженерами).
- Автоматизация операций по обслуживанию инфраструктуры.
На этой позиции тебе предстоит:
- Деплой новых серверов
- Проведение изменений в инфраструктуре
- Планирование и проведение работ по обслуживанию инфраструктуры
- Диагностика, локализация и решение проблем возникающих в ходе эксплуатации инфраструктуры связанных как с программной, так и аппаратной частью
Наш стек:
- Ubuntu Linux
- Puppet, Ansible, Terraform
- Prometheus, VictoriaMetrics, Grafana
- Bash, Python
- Openstack, Ceph
Наши ожидания:
- Хорошие знание Linux систем
- Опыт работы с одной из систем управления конфигурацией.
- Хорошее понимание принципов работы компьютерных сетей, маршрутизации и коммутации
- Интерес к технологиям и разбираться как они работают на низком уровне
- Знание систем виртуализации (KVM, Libvirt, QEMU)
- Умение писать скрипты на bash/python
Будет плюсом:
- Опыт работы с openstack
- Опыт работы с ceph
Про условия
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Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
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Белая заработная плата
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Релокационный бонус при переезде
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса