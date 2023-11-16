Менеджер по корпоративным продажам (Санкт-Петербург)

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В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Санкт-Петербург
Фиксированный
Основные задачи
- Поиск и привлечение новых клиентов
- Прямые продажи средним и крупным корпоративным клиентами
- Исполнение годового и ежемесячного планов продаж
- Проведение встреч с заказчиками
- Формирование коммерческих предложений и участие в закупочных мероприятиях
- Участие в ивентах, в том числе с презентациями о компании и продуктах
- Формирование обратной связи по продуктам и решениям компании
- Работа с командой продакт-менеджеров для увеличения продаж
Мы ожидаем
- Хорошее понимание специфики рынка, общие знания в IT области
- Успешный опыт продаж технологически сложных b2b-продуктов
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белую заработную плату и премии по результатам работы
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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