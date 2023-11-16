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Мы находимся в поисках Product Owner внутренних (офисных) сервисов для создания экосистемы для корпоративного использования.
Санкт-Петербург
Гибкий
Основные задачи
- Поиск, анализ и тестирование решений для импортозамещения общих внутренних сервисов: стандартный пакет Офиса (с возможностью совместной работы), корпоративное хранилище документов, почтовый сервер, планировщик/календарь, средство проведения видеоконференций
- Подготовка минимального ТЗ и распределение задач в проектной команде, планирование этапов реализации и координация процесса
- Проведение исследования потребностей аудитории, анализ фидбека
- Формирование роадмапа развития по созданию экосистемы для внутреннего использования
Мы ожидаем
- Технический бэкграунд
- Опыт в управлении запуска программного обеспечения в роли менеджера продукта или СТО стартапа
- Опыт интеграции готовых продуктов или сервисов в партнерстве с командами разработчиков и системных администраторов
- Сильные организаторские навыки, коммуникабельность и проактивность
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса