Product Owner

Мы находимся в поисках Product Owner внутренних (офисных) сервисов для создания экосистемы для корпоративного использования.

Санкт-Петербург
Гибкий
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Мы находимся в поисках Product Owner внутренних (офисных) сервисов для создания экосистемы для корпоративного использования.

Санкт-Петербург
Гибкий

Основные задачи

  • Поиск, анализ и тестирование решений для импортозамещения общих внутренних сервисов: стандартный пакет Офиса (с возможностью совместной работы), корпоративное хранилище документов, почтовый сервер, планировщик/календарь, средство проведения видеоконференций 
  • Подготовка минимального ТЗ и распределение задач в проектной команде, планирование этапов реализации и координация процесса 
  • Проведение исследования потребностей аудитории, анализ фидбека 
  • Формирование роадмапа развития по созданию экосистемы для внутреннего использования

Мы ожидаем

  • Технический бэкграунд
  • Опыт в управлении запуска программного обеспечения в роли менеджера продукта или СТО стартапа
  • Опыт интеграции готовых продуктов или сервисов в партнерстве с командами разработчиков и системных администраторов
  • Сильные организаторские навыки, коммуникабельность и проактивность

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на HeadHunter.