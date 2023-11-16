Менеджер проектов

Привет! Мы - команда VMware, и сейчас мы в поисках Менеджера проектов.

В команде VMware, где мы с занимаемся созданием инновационных решений в области частных облаков, включая технологии виртуализации рабочих столов (VDI). Мы ищем талантливого и целеустремленного Менеджера Проектов, который разделяет нашу страсть к развитию высокотехнологичных инфраструктурных решений. В нашей команде много высококвалифицированных и сертифицированных специалистов, готовых совместно преодолевать технические вызовы и обеспечивать максимальную эффективность и реализовывать даже самые сложные проекты.

Ваша роль в команде будет заключаться в руководстве проектами по развертыванию частных облаков и VDI-решений, взаимодействии с клиентами, определении их потребностей и обеспечении успешного выполнения проектов в рамках сроков и бюджета. Мы ищем человека, способного эффективно координировать и управлять проектными командами, обеспечивая высокий уровень клиентского сервиса и удовлетворенности.



