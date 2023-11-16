Менеджер проектов

Привет! Мы - команда VMware, и сейчас мы в поисках Менеджера проектов. 

В команде VMware, где мы с  занимаемся созданием инновационных решений в области частных облаков, включая технологии виртуализации рабочих столов (VDI). Мы ищем талантливого и целеустремленного Менеджера Проектов, который разделяет нашу страсть к развитию высокотехнологичных инфраструктурных решений. В нашей команде много высококвалифицированных и сертифицированных специалистов, готовых совместно преодолевать технические вызовы и обеспечивать максимальную эффективность и реализовывать даже самые сложные проекты.

Ваша роль в команде будет заключаться в руководстве проектами по развертыванию частных облаков и VDI-решений, взаимодействии с клиентами, определении их потребностей и обеспечении успешного выполнения проектов в рамках сроков и бюджета. Мы ищем человека, способного эффективно координировать и управлять проектными командами, обеспечивая высокий уровень клиентского сервиса и удовлетворенности.


Санкт-Петербург
Фиксированный
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Привет! Мы - команда VMware, и сейчас мы в поисках Менеджера проектов. 

В команде VMware, где мы с  занимаемся созданием инновационных решений в области частных облаков, включая технологии виртуализации рабочих столов (VDI). Мы ищем талантливого и целеустремленного Менеджера Проектов, который разделяет нашу страсть к развитию высокотехнологичных инфраструктурных решений. В нашей команде много высококвалифицированных и сертифицированных специалистов, готовых совместно преодолевать технические вызовы и обеспечивать максимальную эффективность и реализовывать даже самые сложные проекты.

Ваша роль в команде будет заключаться в руководстве проектами по развертыванию частных облаков и VDI-решений, взаимодействии с клиентами, определении их потребностей и обеспечении успешного выполнения проектов в рамках сроков и бюджета. Мы ищем человека, способного эффективно координировать и управлять проектными командами, обеспечивая высокий уровень клиентского сервиса и удовлетворенности.


Санкт-Петербург
Фиксированный

Основные задачи

  • Вести Presale клиентов от проработки решения до реализации
  • Формализовать требования клиентов и составлять основные документы: ТЗ и содержания проекта
  • Готовить план проекта 
  • Технически сопровождать клиента во время всего жизненного цикла проекта
  • Координировать технические изменения в проекте
  • Координировать работу с другими отделами компании
  • Участвовать в решении проблем, возникающих у клиентов

Мы ожидаем

  • Наличие знаний и опыта в серверном оборудовании 
  • Наличие знаний и опыта по инфраструктурным направлениям: виртуализация, системы резервного копирования
  • Понимание основ компьютерных сетей 
  • Понимание того, как устроены современные дата-центры 
  • Опыт работы со стеком продуктов VMware

Будет плюсом

  • Опыт работы с СХД 
  • Опыт работы в сервис провайдере или интеграторе

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на HeadHunter.