Менеджер проектов

Привет! Мы - команда VMware, и сейчас мы в поисках Менеджера проектов.
В команде VMware, где мы с занимаемся созданием инновационных решений в области частных облаков, включая технологии виртуализации рабочих столов (VDI). Мы ищем талантливого и целеустремленного Менеджера Проектов, который разделяет нашу страсть к развитию высокотехнологичных инфраструктурных решений. В нашей команде много высококвалифицированных и сертифицированных специалистов, готовых совместно преодолевать технические вызовы и обеспечивать максимальную эффективность и реализовывать даже самые сложные проекты.
Ваша роль в команде будет заключаться в руководстве проектами по развертыванию частных облаков и VDI-решений, взаимодействии с клиентами, определении их потребностей и обеспечении успешного выполнения проектов в рамках сроков и бюджета. Мы ищем человека, способного эффективно координировать и управлять проектными командами, обеспечивая высокий уровень клиентского сервиса и удовлетворенности.
Основные задачи
- Вести Presale клиентов от проработки решения до реализации
- Формализовать требования клиентов и составлять основные документы: ТЗ и содержания проекта
- Готовить план проекта
- Технически сопровождать клиента во время всего жизненного цикла проекта
- Координировать технические изменения в проекте
- Координировать работу с другими отделами компании
- Участвовать в решении проблем, возникающих у клиентов
Мы ожидаем
- Наличие знаний и опыта в серверном оборудовании
- Наличие знаний и опыта по инфраструктурным направлениям: виртуализация, системы резервного копирования
- Понимание основ компьютерных сетей
- Понимание того, как устроены современные дата-центры
- Опыт работы со стеком продуктов VMware
Будет плюсом
- Опыт работы с СХД
- Опыт работы в сервис провайдере или интеграторе
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса