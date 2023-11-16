QA engineer в команду Объектного хранилища

Мы в поисках QA Engineer (Python) в команду Объектного хранилища!

Облачное хранилище - это решение, которое позволяет нашим клиентам хранить неограниченное количество данных и получать к ним мгновенный доступ в любое время суток. Нагрузка на сервис может достигать десятков тысяч запросов в секунду, а объем хранения составляет десятки петабайт.



У нас сильная кросс-функциональная команда, которая занимается развитием и поддержкой множества сервисов внутри услуги. Мы ищем человека, готового учиться и развиваться в области автоматического тестирования!

Основной стек - Python, Go, Playwright, Gitlab CI, Javascript