QA engineer в команду Объектного хранилища

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Мы в поисках QA Engineer (Python) в команду Объектного хранилища!
Облачное хранилище - это решение, которое позволяет нашим клиентам хранить неограниченное количество данных и получать к ним мгновенный доступ в любое время суток. Нагрузка на сервис может достигать десятков тысяч запросов в секунду, а объем хранения составляет десятки петабайт.
У нас сильная кросс-функциональная команда, которая занимается развитием и поддержкой множества сервисов внутри услуги. Мы ищем человека, готового учиться и развиваться в области автоматического тестирования!
Основной стек - Python, Go, Playwright, Gitlab CI, Javascript
Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий
Основные задачи
- Проводить тестирование (функциональное, интеграционное, регрессионное) как Frontend, так и Backend части
- Автоматизировать процесс тестирования Backend Python/Golang (API, e2e), Frontend (e2e)
- Работать с тестовой документацией и баг-трекинговыми системами, поддерживать в актуальном состоянии тестовые сценарии
- Отслеживать и анализировать результаты запуска автоматизированных тестов
- Участвовать в проработке проекта совместно с командой, полноценно участвовать в релизных циклах
- Постоянно развиваться в области ручного и авто тестирования
Мы ожидаем
- Опыт разработки автоматических тестов (Playwright)
- Опыт ручного тестирования frontend части и backend (API)
- Опыт автоматизации тестирования backend Python/Golang (API, e2e), frontend (e2e)
- Умение писать качественные тест-кейсы и составлять понятные баг-репорты
- Опыт написания тестовой документации и работа с TMS
- Знание и понимание принципов клиент-серверной архитектуры приложений, методологий разработки и жизненного цикла ПО
- Опыт работы с логами, запросами и ответами сервера
- Знание SQL на уровне написания простых запросов
- Знания Python
- Желание развиваться в направлении автоматизации тестирования
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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