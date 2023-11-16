QA

QA engineer в команду Объектного хранилища

Мы в поисках QA Engineer (Python) в команду Объектного хранилища!

Облачное хранилище - это решение, которое позволяет нашим клиентам хранить неограниченное количество данных и получать к ним мгновенный доступ в любое время суток. Нагрузка на сервис может достигать десятков тысяч запросов в секунду, а объем хранения составляет десятки петабайт.

У нас сильная кросс-функциональная команда, которая занимается развитием и поддержкой множества сервисов внутри услуги. Мы ищем человека, готового учиться и развиваться в области автоматического тестирования!

Основной стек - Python, Go, Playwright, Gitlab CI, Javascript

Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий
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Мы в поисках QA Engineer (Python) в команду Объектного хранилища!

Облачное хранилище - это решение, которое позволяет нашим клиентам хранить неограниченное количество данных и получать к ним мгновенный доступ в любое время суток. Нагрузка на сервис может достигать десятков тысяч запросов в секунду, а объем хранения составляет десятки петабайт.

У нас сильная кросс-функциональная команда, которая занимается развитием и поддержкой множества сервисов внутри услуги. Мы ищем человека, готового учиться и развиваться в области автоматического тестирования!

Основной стек - Python, Go, Playwright, Gitlab CI, Javascript

Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий

Основные задачи

  • Проводить тестирование (функциональное, интеграционное, регрессионное) как Frontend, так и Backend части
  • Автоматизировать процесс тестирования Backend Python/Golang (API, e2e), Frontend (e2e)
  • Работать с тестовой документацией и баг-трекинговыми системами, поддерживать в актуальном состоянии тестовые сценарии
  • Отслеживать и анализировать результаты запуска автоматизированных тестов
  • Участвовать в проработке проекта совместно с командой, полноценно участвовать в релизных циклах
  • Постоянно развиваться в области ручного и авто тестирования

Мы ожидаем

  • Опыт разработки автоматических тестов (Playwright)
  • Опыт ручного тестирования frontend части и backend (API)
  • Опыт автоматизации тестирования backend Python/Golang (API, e2e), frontend (e2e)
  • Умение писать качественные тест-кейсы и составлять понятные баг-репорты
  • Опыт написания тестовой документации и работа с TMS
  • Знание и понимание принципов клиент-серверной архитектуры приложений, методологий разработки и жизненного цикла ПО
  • Опыт работы с логами, запросами и ответами сервера
  • Знание SQL на уровне написания простых запросов
  • Знания Python
  • Желание развиваться в направлении автоматизации тестирования

Про условия

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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