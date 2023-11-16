Embedded SW инженер

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Сейчас мы расширяем команду разработки и ищем Embedded-программиста, которому предстоит разрабатывать программное обеспечение для встраиваемых вычислительных систем.
Санкт-Петербург
Гибкий
Основные задачи
- Разработка системного ПО для серверного и телекоммуникационного оборудования, как с нуля, так и портирование opensource решений
- Поиск решений, создание архитектуры ПО
- Выбор технологии, написание и тестирование кода, отладка на реальном железе
Мы ожидаем
- Высшее техническое образование (лучше - радиотехника, вычислительная техника)
- Отличное знание С и С++ или Rust, умение применять разные подходы, при разработке встраиваемого ПО
- Опыт работы с разными процессорными архитектурами
- Опыт сборки и настройки загрузчиков, компонентов ОС (RTOS, U-Boot, Buildroot, Yocto, OpenWRT) под различные платформы (LPC, i.MX, MIPS, SoC-FPGA, ARM);
- Зниние, что такое загрузчик и особенности его применения
- Опыт портирования встроенных ОС (Linux как минимум)
- Опыт с интерфейсами SPI/UART/I2C/PCIe/DDRx
- Представление о базовых узлах hardware в серверном или телекоммуникационном оборудовании
- Готовность самостоятельно разрабатывать протоколы различного уровня
- Владение английским языком на уровне чтения технической документации
Про условия
- Официальное оформление, белая зарплата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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