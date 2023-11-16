Младший инженер в команду сборки Цветочная

Selectel предоставляет широкую линейку инфраструктурных продуктов и услуг, как собственной разработки, так и в партнерстве с мировыми технологическими лидерами. Наша сеть насчитывает 6 современных дата-центров в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Команда инженеров в отделе занимается сборкой и ремонтом всех серверов, а также учетом и хранением такого оборудования как: комплектующие для сборки серверов, сетевое оборудование, питание серверов (PDU, АВР), офисное оборудование.



