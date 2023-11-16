HR People Partner (Development / Marketing)

Мы ищем эксперта, который поможет сделать работу сотрудников департамента разработки и маркетинга эффективнее и комфортнее, управляя выделенными ему HR-процессами. Вы будете работать с HR бизнес партнером и станете для сотрудников департаментов “единым окном” со стороны HR. Что вы получите, работая с нами:

возможность влиять на HR-процессы, реализовывать проекты

отсутствие рутины, постоянный поиск решений нетривиальных задач и индивидуальный подход с каждым сотрудником/отделом

работу с командой профессионалов, разрабатывающей и продвигающей крутые облачные продукты