HR

HR People Partner (Development / Marketing)

Мы ищем эксперта, который поможет сделать работу сотрудников департамента разработки и маркетинга эффективнее и комфортнее, управляя выделенными ему HR-процессами. Вы будете работать с HR бизнес партнером и станете для сотрудников департаментов “единым окном” со стороны HR. Что вы получите, работая с нами:

  • возможность влиять на HR-процессы, реализовывать проекты
  • отсутствие рутины, постоянный поиск решений нетривиальных задач и индивидуальный подход с каждым сотрудником/отделом
  • работу с командой профессионалов, разрабатывающей и продвигающей крутые облачные продукты
Санкт-Петербург
Гибкий
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В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
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Мы ищем эксперта, который поможет сделать работу сотрудников департамента разработки и маркетинга эффективнее и комфортнее, управляя выделенными ему HR-процессами. Вы будете работать с HR бизнес партнером и станете для сотрудников департаментов “единым окном” со стороны HR. Что вы получите, работая с нами:

  • возможность влиять на HR-процессы, реализовывать проекты
  • отсутствие рутины, постоянный поиск решений нетривиальных задач и индивидуальный подход с каждым сотрудником/отделом
  • работу с командой профессионалов, разрабатывающей и продвигающей крутые облачные продукты
Санкт-Петербург
Гибкий

Основные задачи

  • Помогать сотрудникам на всех этапах их жизненного цикла работы в компании
  • Участвовать в адаптации новых сотрудников и разрабатывать углубленные программы адаптации
  • Сопровождать сотрудников департамента по всем HR-вопросам. Общаться с HR-командами (L&D, HR-бренд, рекрутинг, КДП) для помощи в решении вопросов сотрудников
  • Решать индивидуальные вопросы: помощь в составлении PDP, подборе точечного обучения, работа с выгоранием, решение конфликтов
  • Проводить 1:1 с сотрудниками, собирать обратную связь
  • Участвовать в performance review сотрудников
  • Анализировать мотивацию и вовлеченность сотрудников, составлять рекомендации для их повышения
  • Генерировать идеи командных мероприятий и помогать в их организации
  • Проводить внутренние собеседования и курировать переводы сотрудников
  • Поддерживать ротации сотрудников между подразделениями
  • Проводить exit-интервью, контролировать передачу дел

Мы ожидаем

  • Опыт работы на позициях со схожими задачами
  • Экспертиза в HR-процессах: адаптации, обучении, оценке, мотивации, удержании и т.д.
  • Искренне желаете помогать сотрудникам
  • Умение самостоятельно анализировать данные и предлагать их решения
  • Умение решать сложные ситуации, находить индивидуальный подход
  • Высокий уровень коммуникативных навыков и умение эффективно взаимодействовать с людьми и выстраивать доверительные и партнерские отношения

Про условия

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • Офис в Санкт-Петербурге, 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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