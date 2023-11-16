Техническая поддержка

Специалист-консультант технической поддержки 1С

Мы в поисках Специалиста-консультанта технической поддержки 1С!

Команда занимается учетом всех учетных систем на платформе 1С, всем бухгалтерским и управленческим учетом.

С нас - возможность профессионального роста в сплочённой команде, с постоянным внедрением современных лучших практик разработки и новыми возможностями фреймворков и платформы! Это реальная возможность научиться программировать и консультировать пользователей, что позволит в будущем самому построить карьерный путь по линии аналитики или разработки!

Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий
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Мы в поисках Специалиста-консультанта технической поддержки 1С!

Команда занимается учетом всех учетных систем на платформе 1С, всем бухгалтерским и управленческим учетом.

С нас - возможность профессионального роста в сплочённой команде, с постоянным внедрением современных лучших практик разработки и новыми возможностями фреймворков и платформы! Это реальная возможность научиться программировать и консультировать пользователей, что позволит в будущем самому построить карьерный путь по линии аналитики или разработки!

Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий

Основные задачи

  • Работать с задачами первой линии от пользователей систем 1С
  • Консультировать пользователей
  • Вести базу знаний
  • Эскалировать и описывать задачи в разработку
  • Общаться и много коммуницировать с коллегами из других департаментов, уметь найти решение задачи в интересах клиента

Мы ожидаем

  • Хорошее знание платформы 1С 8.3
  • Знание 1С Бухгалтерия или основ бухгалтерского учета
  • Знание основных объектов метаданных, из которых состоят конфигурации на платформе 1С
  • Базовые знания клиент-серверной архитектуры 1С
  • Клиентоориентированный подход к решению входящих обращений
  • Умение находить альтернативные решения за рамками стандартных шаблонов и инструкций

Будет плюсом

  • Базовые знания языка запросов

Про условия

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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