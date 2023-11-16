Специалист-консультант технической поддержки 1С

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В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Мы в поисках Специалиста-консультанта технической поддержки 1С!
Команда занимается учетом всех учетных систем на платформе 1С, всем бухгалтерским и управленческим учетом.
С нас - возможность профессионального роста в сплочённой команде, с постоянным внедрением современных лучших практик разработки и новыми возможностями фреймворков и платформы! Это реальная возможность научиться программировать и консультировать пользователей, что позволит в будущем самому построить карьерный путь по линии аналитики или разработки!
Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий
Основные задачи
- Работать с задачами первой линии от пользователей систем 1С
- Консультировать пользователей
- Вести базу знаний
- Эскалировать и описывать задачи в разработку
- Общаться и много коммуницировать с коллегами из других департаментов, уметь найти решение задачи в интересах клиента
Мы ожидаем
- Хорошее знание платформы 1С 8.3
- Знание 1С Бухгалтерия или основ бухгалтерского учета
- Знание основных объектов метаданных, из которых состоят конфигурации на платформе 1С
- Базовые знания клиент-серверной архитектуры 1С
- Клиентоориентированный подход к решению входящих обращений
- Умение находить альтернативные решения за рамками стандартных шаблонов и инструкций
Будет плюсом
- Базовые знания языка запросов
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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