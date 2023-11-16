Специалист-консультант технической поддержки 1С

Мы в поисках Специалиста-консультанта технической поддержки 1С!

Команда занимается учетом всех учетных систем на платформе 1С, всем бухгалтерским и управленческим учетом.

С нас - возможность профессионального роста в сплочённой команде, с постоянным внедрением современных лучших практик разработки и новыми возможностями фреймворков и платформы! Это реальная возможность научиться программировать и консультировать пользователей, что позволит в будущем самому построить карьерный путь по линии аналитики или разработки!