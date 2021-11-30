Backend-разработка

Golang-разработчик в команду PaaS-продуктов

Мы в поисках Golang-разработчика в команду PaaS-продуктов!

Команда занимается развитием направления платформенных сервисов Kubernetes, Serverless и Container Regestry, разрабатывает новые фичи и продукты на базе облачной платформы, занимается обслуживанием клиентских кластеров Kubernetes в случае возникновения проблем.

Технологии: Go, gRPC, Protobuf, NATS, PostgreSQL, OpenStack, Gitlab, Ansible, Etcd, Kubernetes, Redis.

Офис находится в Питере, возможен и полностью удаленный формат работы.

Санкт-Петербург
Гибкий график
з/п не указана
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Мы в поисках Golang-разработчика в команду PaaS-продуктов!

Команда занимается развитием направления платформенных сервисов Kubernetes, Serverless и Container Regestry, разрабатывает новые фичи и продукты на базе облачной платформы, занимается обслуживанием клиентских кластеров Kubernetes в случае возникновения проблем.

Технологии: Go, gRPC, Protobuf, NATS, PostgreSQL, OpenStack, Gitlab, Ansible, Etcd, Kubernetes, Redis.

Офис находится в Питере, возможен и полностью удаленный формат работы.

Санкт-Петербург
Гибкий график
з/п не указана

Мы ожидаем

  • Уверенные знания Golang
  • Опыт коммерческой разработки в команде
  • Опыт и желание покрывать свой код unit и функциональными тестами
  • Понимание принципов работы REST/gRPC API
  • Опыт работы с базами данных PostgreSQL и/или MySQL
  • Знание ОС Linux
  • Опыт работы с системой контроля версий Git
  • Понимание принципов CI/CD
  • Базовые знания инструментов контейнеризации (Docker, Docker CLI)

Обязанности

  • Разработка бэкенд-сервисов PaaS-продуктов: Managed Kubernetes и Container Registry
  • Проведение код-ревью
  • Поддержка технической документации
  • Поддержка открытых SDK для работы с публичной частью сервисов
  • Участие в разработке новых возможностей продуктов
  • Проектирование и имплементация технических решений

+100 к резюме, если есть

  • Знания Kubernetes
  • Знания OpenStack
  • Навыки автоматизации деплоя приложений
  • Опыт документирования API при помощи Swagger (OpenAPI)
  • Опыт участия в open source проектах
  • Умеешь читать код на Python

Условия

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию

  • Белая заработная плата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

  • Офис в Санкт-Петербурге в 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

  • Возможен как удаленный формат работы, так и офис

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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