Golang-разработчик в команду PaaS-продуктов

Мы в поисках Golang-разработчика в команду PaaS-продуктов!
Команда занимается развитием направления платформенных сервисов Kubernetes, Serverless и Container Regestry, разрабатывает новые фичи и продукты на базе облачной платформы, занимается обслуживанием клиентских кластеров Kubernetes в случае возникновения проблем.
Технологии: Go, gRPC, Protobuf, NATS, PostgreSQL, OpenStack, Gitlab, Ansible, Etcd, Kubernetes, Redis.
Офис находится в Питере, возможен и полностью удаленный формат работы.
Мы ожидаем
- Уверенные знания Golang
- Опыт коммерческой разработки в команде
- Опыт и желание покрывать свой код unit и функциональными тестами
- Понимание принципов работы REST/gRPC API
- Опыт работы с базами данных PostgreSQL и/или MySQL
- Знание ОС Linux
- Опыт работы с системой контроля версий Git
- Понимание принципов CI/CD
- Базовые знания инструментов контейнеризации (Docker, Docker CLI)
Обязанности
- Разработка бэкенд-сервисов PaaS-продуктов: Managed Kubernetes и Container Registry
- Проведение код-ревью
- Поддержка технической документации
- Поддержка открытых SDK для работы с публичной частью сервисов
- Участие в разработке новых возможностей продуктов
- Проектирование и имплементация технических решений
+100 к резюме, если есть
- Знания Kubernetes
- Знания OpenStack
- Навыки автоматизации деплоя приложений
- Опыт документирования API при помощи Swagger (OpenAPI)
- Опыт участия в open source проектах
- Умеешь читать код на Python
Условия
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Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
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Белая заработная плата
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Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
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Релокационный бонус при переезде
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
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Офис в Санкт-Петербурге в 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
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Возможен как удаленный формат работы, так и офис
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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