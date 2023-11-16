Управление знаниями

Ведущий методист продуктовых образовательных курсов

Мы ищем коллегу в команду продуктовых знаний. На этой позиции тебе нужно будет создавать программы обучения по продуктам Selectel для наших коллег, а также для клиентов. Это отличная возможность погрузиться в мир проектирования образовательных решений для сложных продуктов. Если ты любишь объяснять сложные вещи просто, то тебе точно к нам!
Санкт-Петербург
Гибкий
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В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
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Мы ищем коллегу в команду продуктовых знаний. На этой позиции тебе нужно будет создавать программы обучения по продуктам Selectel для наших коллег, а также для клиентов. Это отличная возможность погрузиться в мир проектирования образовательных решений для сложных продуктов. Если ты любишь объяснять сложные вещи просто, то тебе точно к нам!
Санкт-Петербург
Гибкий

Основные задачи

  • Разрабатывать и внедрять программы обучения по продуктам Selectel
  • Выявлять потребности в обучении и проводить брифинг внутренних заказчиков
  • Проектировать структуру и создавать контент для обучающих курсов
  • Администрировать запуск обучения на внутренней платформе и собирать аналитику по итогам обучения
  • Методологически сопровождать текущие процессы и запросы на обучение
  • Проактивно взаимодействие со структурными подразделениями и налаживать кросс-командную коммуникацию
  • Взаимодействовать с предметными экспертами и совместно создавать учебные процессы и материалы

Мы ожидаем

  • Высшее образование (психология/педагогика/социология), курсы повышения квалификации по специальности методист обучающих курсов
  • Опыт разработки и сопровождения обучающих программ
  • Уверенное знание методологии профессионального обучения, умение снимать и модерировать бизнес-запрос и выявлять потребности в обучении
  • Владение моделями и методами проектирования обучающих программ, умение подбирать оптимальный формат под образовательные и бизнес-задачи
  • Работа с LMS, уверенный пользователь редакторов по созданию онлайн-курсов
  • Администрирование LMS, работа со SCORM-редакторами, создание лендингов на Tilda, уверенный пользователь Figma

Будет плюсом

  • Знание специфики работы в сфере IT, особенно в области дата-центров и облачных сервисов
  • Способность быстро погружаться в технические темы, эффективно работать с большим объемом информации
  • Грамотность и владение информационным стилем при создании обучающих материалов
  • Понимание лучших практик визуального оформления обучающих материалов
  • Знание множества разных форматов обучений и инструментов для их создания
  • Развитый эмоциональный интеллект (EQ) и умение применять различные коммуникационные стратегии

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на HeadHunter.