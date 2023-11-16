Ведущий методист продуктовых образовательных курсов

Мы ищем коллегу в команду продуктовых знаний. На этой позиции тебе нужно будет создавать программы обучения по продуктам Selectel для наших коллег, а также для клиентов. Это отличная возможность погрузиться в мир проектирования образовательных решений для сложных продуктов. Если ты любишь объяснять сложные вещи просто, то тебе точно к нам!