Ведущий методист продуктовых образовательных курсов

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В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Мы ищем коллегу в команду продуктовых знаний. На этой позиции тебе нужно будет создавать программы обучения по продуктам Selectel для наших коллег, а также для клиентов. Это отличная возможность погрузиться в мир проектирования образовательных решений для сложных продуктов. Если ты любишь объяснять сложные вещи просто, то тебе точно к нам!
Санкт-Петербург
Гибкий
Основные задачи
- Разрабатывать и внедрять программы обучения по продуктам Selectel
- Выявлять потребности в обучении и проводить брифинг внутренних заказчиков
- Проектировать структуру и создавать контент для обучающих курсов
- Администрировать запуск обучения на внутренней платформе и собирать аналитику по итогам обучения
- Методологически сопровождать текущие процессы и запросы на обучение
- Проактивно взаимодействие со структурными подразделениями и налаживать кросс-командную коммуникацию
- Взаимодействовать с предметными экспертами и совместно создавать учебные процессы и материалы
Мы ожидаем
- Высшее образование (психология/педагогика/социология), курсы повышения квалификации по специальности методист обучающих курсов
- Опыт разработки и сопровождения обучающих программ
- Уверенное знание методологии профессионального обучения, умение снимать и модерировать бизнес-запрос и выявлять потребности в обучении
- Владение моделями и методами проектирования обучающих программ, умение подбирать оптимальный формат под образовательные и бизнес-задачи
- Работа с LMS, уверенный пользователь редакторов по созданию онлайн-курсов
- Администрирование LMS, работа со SCORM-редакторами, создание лендингов на Tilda, уверенный пользователь Figma
Будет плюсом
- Знание специфики работы в сфере IT, особенно в области дата-центров и облачных сервисов
- Способность быстро погружаться в технические темы, эффективно работать с большим объемом информации
- Грамотность и владение информационным стилем при создании обучающих материалов
- Понимание лучших практик визуального оформления обучающих материалов
- Знание множества разных форматов обучений и инструментов для их создания
- Развитый эмоциональный интеллект (EQ) и умение применять различные коммуникационные стратегии
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса