Менеджер по договорной работе

Задачи на этой позиции
Команда по договорной работе занимается клиентским сервисом. Наша деятельность направлена на следующие задачи:
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Обеспечение корректного и качественного документооборота с клиентами компании
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Осуществление консультаций и решение проблем клиентов, возникающих в ходе работы с документами
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Администрирование реферальной программы компании
Чем предстоит заниматься
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Глубоко погрузиться в изучение внутренних процессов компании, принципов работы биллинговых и иных учетных систем для рассмотрения, согласования и обеспечения исполнения специальных клиентских запросов
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Взаимодействием с клиентами компании по вопросам документооборота. Обработкой запросов от клиентов в почте, тикет-системе, по телефону, предоставлением консультаций по возникающим вопросам и решением клиентских проблем
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Оформлением договоров, дополнительных соглашений, приложений, бланков заказа. Организацией подписания документов внутри компании и контролем своевременного подписания со стороны клиента, а также учетом таких документов и ведением соответствующих реестров
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Работой в системе ЭДО Диадок с договорами и бухгалтерскими документами. Отправкой документов, обработкой уточнений и отказов в подписании со стороны контрагентов и прочими сопутствующими действиями в рамках ведения ЭДО. Обработкой входящих документов, направленных в отдел
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Работой с партнерами в рамках реферальной программы компании. Заключать реферальные договоры, проверять исполнение партнерами условий договора, обрабатывать заявки на выплаты партнерам
От вас мы ожидаем
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Опыт работы на схожей позиции
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Умение работать с программами: Google Workspace, MS office, 1C.Бухгалтерия, Контур Диадок. Хорошее владение инструментами Excel для обработки массивов данных. Навыки работы с таск-трекерами: JIRA или аналогичная система
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Знание финансового и хозяйственного законодательства, делопроизводства и документооборота
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Понимание специфики работы с сегментом B2B, опыт ведения более 130 клиентов
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Навыки делового общения и ведения переговоров, ориентированность на клиента, умение находить баланс между желаниями клиента и приоритетами компании
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Умение работать в режиме многозадачности с большими объемами информации, гибкость к изменениям и готовность к изучению нового
Будет плюсом
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Высшее юридическое или экономическое образование
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Опыт работы в сфере IT или телекоммуникаций
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Понимание специфики оказания услуг ЦОД
Мы предлагаем
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Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
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Белую заработную плату
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Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
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Релокационный бонус при переезде
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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Гибкое начало рабочего дня (с 9:00 до 11:00)
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10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса