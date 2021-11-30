Back office

Менеджер по договорной работе

Санкт-Петербург
Полный день
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Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана

Задачи на этой позиции

Команда по договорной работе занимается клиентским сервисом. Наша деятельность направлена на следующие задачи:

  • Обеспечение корректного и качественного документооборота с клиентами компании

  • Осуществление консультаций и решение проблем клиентов, возникающих в ходе работы с документами

  • Администрирование реферальной программы компании

Чем предстоит заниматься

  • Глубоко погрузиться в изучение внутренних процессов компании, принципов работы биллинговых и иных учетных систем для рассмотрения, согласования и обеспечения исполнения специальных клиентских запросов

  • Взаимодействием с клиентами компании по вопросам документооборота. Обработкой запросов от клиентов в почте, тикет-системе, по телефону, предоставлением консультаций по возникающим вопросам и решением клиентских проблем

  • Оформлением договоров, дополнительных соглашений, приложений, бланков заказа. Организацией подписания документов внутри компании и контролем своевременного подписания со стороны клиента, а также учетом таких документов и ведением соответствующих реестров

  • Работой в системе ЭДО Диадок с договорами и бухгалтерскими документами. Отправкой документов, обработкой уточнений и отказов в подписании со стороны контрагентов и прочими сопутствующими действиями в рамках ведения ЭДО. Обработкой входящих документов, направленных в отдел

  • Работой с партнерами в рамках реферальной программы компании. Заключать реферальные договоры, проверять исполнение партнерами условий договора, обрабатывать заявки на выплаты партнерам

От вас мы ожидаем

  • Опыт работы на схожей позиции

  • Умение работать с программами: Google Workspace, MS office, 1C.Бухгалтерия, Контур Диадок. Хорошее владение инструментами Excel для обработки массивов данных. Навыки работы с таск-трекерами: JIRA или аналогичная система

  • Знание финансового и хозяйственного законодательства, делопроизводства и документооборота

  • Понимание специфики работы с сегментом B2B, опыт ведения более 130 клиентов

  • Навыки делового общения и ведения переговоров, ориентированность на клиента, умение находить баланс между желаниями клиента и приоритетами компании

  • Умение работать в режиме многозадачности с большими объемами информации, гибкость к изменениям и готовность к изучению нового

Будет плюсом

  • Высшее юридическое или экономическое образование

  • Опыт работы в сфере IT или телекоммуникаций

  • Понимание специфики оказания услуг ЦОД

Мы предлагаем

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию

  • Белую заработную плату

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • Гибкое начало рабочего дня (с 9:00 до 11:00)

  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.