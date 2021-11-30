Менеджер по договорной работе

Задачи на этой позиции

Команда по договорной работе занимается клиентским сервисом. Наша деятельность направлена на следующие задачи:

Осуществление консультаций и решение проблем клиентов, возникающих в ходе работы с документами

Обеспечение корректного и качественного документооборота с клиентами компании

Чем предстоит заниматься

Глубоко погрузиться в изучение внутренних процессов компании, принципов работы биллинговых и иных учетных систем для рассмотрения, согласования и обеспечения исполнения специальных клиентских запросов

Взаимодействием с клиентами компании по вопросам документооборота. Обработкой запросов от клиентов в почте, тикет-системе, по телефону, предоставлением консультаций по возникающим вопросам и решением клиентских проблем

Оформлением договоров, дополнительных соглашений, приложений, бланков заказа. Организацией подписания документов внутри компании и контролем своевременного подписания со стороны клиента, а также учетом таких документов и ведением соответствующих реестров

Работой в системе ЭДО Диадок с договорами и бухгалтерскими документами. Отправкой документов, обработкой уточнений и отказов в подписании со стороны контрагентов и прочими сопутствующими действиями в рамках ведения ЭДО. Обработкой входящих документов, направленных в отдел