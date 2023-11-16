Стажировки и практики

Практикант направления слаботочных систем

Санкт-Петербург
Гибкий
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Санкт-Петербург
Гибкий

Основные задачи

  • Ведение картотеки СКУД
  • Выдача новых пропусков
  • Изменение групп доступа
  • Написание инструкций, регламентов
  • Настройка серверов с Unix-системами
  • Установка рабочих мест видеонаблюдения, выдачи пропусков на постах охраны

Мы ожидаем

  • Знания устройства ПК и операционных систем
  • Знания основ работы с OC Linux
  • Первичная настройка системы, создание RAID различных уровней.
  • Начальное понимание работы СКУД, видеонаблюдения.
  • Ты учишься на 3-4 курсе или являешься выпускником технического ВУЗа
  • Желание обучаться и интерес к развитию в направлении слаботочных систем

Про условия

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Помощь и обучение при выполнении работ, курирование на стадии выполнения необходимой работы
  • Белая заработная плата
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкий график работы: 18 часов в неделю
  • Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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