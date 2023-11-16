Практикант направления слаботочных систем

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Санкт-Петербург
Гибкий
Основные задачи
- Ведение картотеки СКУД
- Выдача новых пропусков
- Изменение групп доступа
- Написание инструкций, регламентов
- Настройка серверов с Unix-системами
- Установка рабочих мест видеонаблюдения, выдачи пропусков на постах охраны
Мы ожидаем
- Знания устройства ПК и операционных систем
- Знания основ работы с OC Linux
- Первичная настройка системы, создание RAID различных уровней.
- Начальное понимание работы СКУД, видеонаблюдения.
- Ты учишься на 3-4 курсе или являешься выпускником технического ВУЗа
- Желание обучаться и интерес к развитию в направлении слаботочных систем
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Помощь и обучение при выполнении работ, курирование на стадии выполнения необходимой работы
- Белая заработная плата
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкий график работы: 18 часов в неделю
- Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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