Продуктовый редактор

Мы ищем человека в команду развития сайта, который поможет улучшать опыт взаимодействия пользователей на этапе знакомства с продуктами компании и своей работой будет влиять на рост основных метрик продукта
Мы ожидаем, что идеальный кандидат на эту позицию умеет рассказывать просто о сложном (а у нас сложно!), понимает разницу между делать и сделать, умеет оценивать эффективность своей работы (не в количестве символов, а в метриках) и рассматривает написание контента как способ решения пользовательских задач
А еще не боится задавать вопросы (много вопросов) и основательно подходит к задаче, например готов разобраться с устройством сервера или узнать, как устроена работа с ценами на стороне API
Что вам предстоит делать
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Разбираться со сложными продуктами: изучать принципы их работы, узнавать о проблемах и задачах пользователей
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Много общаться с менеджерами продуктов, исследователями, UX-проектировщиками, разработчиками, администраторами. Не бояться спрашивать и докапываться до сути, когда что-то непонятно
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Создавать контент на языке пользователя. Понимать, когда уместнее объяснить смысл термином, а когда стоит использовать примеры и аналогии
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Работать по SEO ТЗ. Понятно и просто рассказать о продукте не всегда достаточно, нам важно, чтобы наши продуктовые страницы пользователи находили сами
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На любом этапе подготовки страницы проверять свои гипотезы через разные методы исследования. В нашем департаменте есть команда исследователей, которая в этом сможет помочь
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Взаимодействовать с командой разработки и дизайна: ставить задачи на графику или разработку нестандартных компонентов сайта (калькуляторов и других элементов), проверять страницы перед выходом в продакшн
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Работать с админкой сайта: заносить контент новых страниц и вносить правки на существующие
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Понимать и формировать метрики успешности страниц, следить за их достижением
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Актуализировать информацию на продуктовых страницах и постоянно искать способы развития контентных продуктов
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Изучать рынок, конкурентов, генерировать и проверять гипотезы для улучшения логики и структуры представления наших продуктов и роста ключевых показателей
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Прогнозировать и внедрять лучшие контентные практики в рабочие процессы
Смело откликайтесь, если вы
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Грамотно пишете и имеете больше трех лет опыта работы с текстами — контент-маркетологом, редактором или UX-писателем
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Готовы разбираться в сложной предметной области и понимать, как облачные продукты решают проблемы клиентов
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Знаете системы веб-аналитики: Яндекс.Метрика, Google Analytics
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Умеете работать с Wordpress
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Понимаете принципы человеко-ориентированного проектирования и знаете основы юзабилити
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Понимаете базовые правила верстки, композиции и SEO
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Знаете про информационный стиль и думаете о пользе, которую приносит ваш текст, стараетесь не писать больше необходимого
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Имеете опыт самостоятельного ведения проектов
Про условия
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Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
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Белая заработная плата
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Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
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Релокационный бонус при переезде
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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Офис в Санкт-Петербурге, 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
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Можно работать как в офисе, так и удаленно
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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