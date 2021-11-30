Управление знаниями

Продуктовый редактор

Мы ищем человека в команду развития сайта, который поможет улучшать опыт взаимодействия пользователей на этапе знакомства с продуктами компании и своей работой будет влиять на рост основных метрик продукта

Мы ожидаем, что идеальный кандидат на эту позицию умеет рассказывать просто о сложном (а у нас сложно!), понимает разницу между делать и сделать, умеет оценивать эффективность своей работы (не в количестве символов, а в метриках) и рассматривает написание контента как способ решения пользовательских задач

А еще не боится задавать вопросы (много вопросов) и основательно подходит к задаче, например готов разобраться с устройством сервера или узнать, как устроена работа с ценами на стороне API

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана
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Мы ищем человека в команду развития сайта, который поможет улучшать опыт взаимодействия пользователей на этапе знакомства с продуктами компании и своей работой будет влиять на рост основных метрик продукта

Мы ожидаем, что идеальный кандидат на эту позицию умеет рассказывать просто о сложном (а у нас сложно!), понимает разницу между делать и сделать, умеет оценивать эффективность своей работы (не в количестве символов, а в метриках) и рассматривает написание контента как способ решения пользовательских задач

А еще не боится задавать вопросы (много вопросов) и основательно подходит к задаче, например готов разобраться с устройством сервера или узнать, как устроена работа с ценами на стороне API

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана

Что вам предстоит делать

  • Разбираться со сложными продуктами: изучать принципы их работы, узнавать о проблемах и задачах пользователей

  • Много общаться с менеджерами продуктов, исследователями, UX-проектировщиками, разработчиками, администраторами. Не бояться спрашивать и докапываться до сути, когда что-то непонятно

  • Создавать контент на языке пользователя. Понимать, когда уместнее объяснить смысл термином, а когда стоит использовать примеры и аналогии

  • Работать по SEO ТЗ. Понятно и просто рассказать о продукте не всегда достаточно, нам важно, чтобы наши продуктовые страницы пользователи находили сами

  • На любом этапе подготовки страницы проверять свои гипотезы через разные методы исследования. В нашем департаменте есть команда исследователей, которая в этом сможет помочь

  • Взаимодействовать с командой разработки и дизайна: ставить задачи на графику или разработку нестандартных компонентов сайта (калькуляторов и других элементов), проверять страницы перед выходом в продакшн

  • Работать с админкой сайта: заносить контент новых страниц и вносить правки на существующие

  • Понимать и формировать метрики успешности страниц, следить за их достижением

  • Актуализировать информацию на продуктовых страницах и постоянно искать способы развития контентных продуктов

  • Изучать рынок, конкурентов, генерировать и проверять гипотезы для улучшения логики и структуры представления наших продуктов и роста ключевых показателей

  • Прогнозировать и внедрять лучшие контентные практики в рабочие процессы

Смело откликайтесь, если вы

  • Грамотно пишете и имеете больше трех лет опыта работы с текстами — контент-маркетологом, редактором или UX-писателем

  • Готовы разбираться в сложной предметной области и понимать, как облачные продукты решают проблемы клиентов

  • Знаете системы веб-аналитики: Яндекс.Метрика, Google Analytics

  • Умеете работать с Wordpress

  • Понимаете принципы человеко-ориентированного проектирования и знаете основы юзабилити

  • Понимаете базовые правила верстки, композиции и SEO

  • Знаете про информационный стиль и думаете о пользе, которую приносит ваш текст, стараетесь не писать больше необходимого

  • Имеете опыт самостоятельного ведения проектов

Про условия

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию

  • Белая заработная плата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • Офис в Санкт-Петербурге, 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

  • Можно работать как в офисе, так и удаленно

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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