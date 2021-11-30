Frontend-разработчик в команду инфраструктурных PaaS-продуктов

Мы в поисках Frontend-разработчика в команду инфраструктурных PaaS-продуктов!
Команда занимается развитием направления платформенных сервисов Kubernetes, Serverless и Container Regestry, разрабатывает новые фичи и продукты на базе облачной платформы, занимается обслуживанием клиентских кластеров Kubernetes в случае возникновения проблем.
Технологии: Go, JS (Angular), OpenStack, Gitlab, Ansible, Etcd, Kubernetes, Redis.
Офис находится в Санкт-Петерубрге, возможен удаленный формат работы.
Мы ожидаем
- Уверенные знания JavaScript и Typescript
- Уверенные знания AngularJS/Angular
- Понимание принципов RESTful API
- Знание CSS3 и HTML5
- Опыт работы с Git
+100 к резюме, если есть
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Опыт работы с LESS
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Опыт написания Unit-тестов
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Наличие завершенных работ в публичном доступе
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Базовые знания Docker и Docker CLI
Основные задачи
- Участновать в развитии сервисов Managed Kubernetes и Container Registry
- Проектировать и реализовывать вместе с командой новые фичи
- Переводить код с AngularJS на Angular
- Принимать участие в разработке собственной библиотеки компонентов
- Взаимодействовать с проектировщиками интерфейсов, backend-разработчиками , QA-инженерами и devops-специалистами
- Писать код, соответствующий стандартам, принятым в команде
- Проводить код-ревью других Frontend-разработчиков
Условия
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Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
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Белая заработная плата
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Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
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Релокационный бонус при переезде
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
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Офис в Санкт-Петербурге в 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
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Возможен как удаленный формат работы, так и офис
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса