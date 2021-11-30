Frontend-разработчик в команду инфраструктурных PaaS-продуктов

Мы в поисках Frontend-разработчика в команду инфраструктурных PaaS-продуктов!

Команда занимается развитием направления платформенных сервисов Kubernetes, Serverless и Container Regestry, разрабатывает новые фичи и продукты на базе облачной платформы, занимается обслуживанием клиентских кластеров Kubernetes в случае возникновения проблем.

Технологии: Go, JS (Angular), OpenStack, Gitlab, Ansible, Etcd, Kubernetes, Redis.

Офис находится в Санкт-Петерубрге, возможен удаленный формат работы.