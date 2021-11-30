Системный администратор в отдел автоматизации сетевых сервисов

Selectel помогает клиентам любого размера решать любые задачи связанные с построением it-инфраструктуры на принципах “инфраструктура как сервис” (IaaS, PaaS, SaaS). Важнейшая часть таких задач связана с сетями, доступом в интернет, защитой от атак и прочими сетевыми сервисами.
Отдел автоматизации сетевых сервисов занимается разработкой и поддержкой собственных API, взаимодействующих с сетевым оборудованием и внутренними информационными системами, а так же развитием мониторинга сетевой инфраструктуры ДЦ.
Миссия команды – создавать надёжные и удобные в работе программные средства, скрывающие сложность низкоуровневых сетей и делающие работу с сетевыми устройствами удобной, простой, понятной и легко контролируемой!
На этой позиции вам предстоит
- Развивать и поддерживать серверную инфраструктуру для проектов нашего отдела (на базе выделенных и виртуальных серверов)
- Администрировать сервера на базе ОС Ubuntu Linux
- Поддерживать и развивать мониторинг сервисов отдела и сетевой инфраструктуры ДЦ
- Автоматизировать управление серверной инфраструктурой
- Решать нетривиальные задачи - искать ответы на вопросы, которых нет в выдаче google search
Наш стек
- Ubuntu Linux
- Ansible, AWX
- GitLab CI
- Zabbix, Prometheus, Grafana
- Bash, Python
- Docker, Kubernetes
- ClickHouse, PostgreSQL
Наши ожидания от кандидата
- Хорошие знания Linux
- Хорошие знания сетевого стека и популярных сетевых протоколов (HTTP, DNS, SNMP, и т.п.)
- Умение читать код на bash/python
- Умение писать bash скрипты
- Опыт работы с SQL базами
- Опыт работы с Ansible
- Опыт работы с Zabbix
- Опыт работы с Docker
- Желание постоянно развиваться
Плюсом будет
- Умение писать python скрипты
- Опыт в работе с Rest API
Мы предлагаем
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Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
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Белую заработную плату и премии по результатам работы
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Годовую премию по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
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Релокационный бонус при переезде
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
-
Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
-
50% оплата абонемента в фитнес-клуба
-
Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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