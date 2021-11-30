Системное администрирование

Системный администратор в отдел автоматизации сетевых сервисов

Selectel помогает клиентам любого размера решать любые задачи связанные с построением it-инфраструктуры на принципах “инфраструктура как сервис” (IaaS, PaaS, SaaS). Важнейшая часть таких задач связана с сетями, доступом в интернет, защитой от атак и прочими сетевыми сервисами.

Отдел автоматизации сетевых сервисов занимается разработкой и поддержкой собственных API, взаимодействующих с сетевым оборудованием и внутренними информационными системами, а так же развитием мониторинга сетевой инфраструктуры ДЦ.

Миссия команды – создавать надёжные и удобные в работе программные средства, скрывающие сложность низкоуровневых сетей и делающие работу с сетевыми устройствами удобной, простой, понятной и легко контролируемой!

Санкт-Петербург
Гибкий график
з/п не указана
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Selectel помогает клиентам любого размера решать любые задачи связанные с построением it-инфраструктуры на принципах “инфраструктура как сервис” (IaaS, PaaS, SaaS). Важнейшая часть таких задач связана с сетями, доступом в интернет, защитой от атак и прочими сетевыми сервисами.

Отдел автоматизации сетевых сервисов занимается разработкой и поддержкой собственных API, взаимодействующих с сетевым оборудованием и внутренними информационными системами, а так же развитием мониторинга сетевой инфраструктуры ДЦ.

Миссия команды – создавать надёжные и удобные в работе программные средства, скрывающие сложность низкоуровневых сетей и делающие работу с сетевыми устройствами удобной, простой, понятной и легко контролируемой!

Санкт-Петербург
Гибкий график
з/п не указана

На этой позиции вам предстоит

  • Развивать и поддерживать серверную инфраструктуру для проектов нашего отдела (на базе выделенных и виртуальных серверов)
  • Администрировать сервера на базе ОС Ubuntu Linux
  • Поддерживать и развивать мониторинг сервисов отдела и сетевой инфраструктуры ДЦ
  • Автоматизировать управление серверной инфраструктурой
  • Решать нетривиальные задачи - искать ответы на вопросы, которых нет в выдаче google search

Наш стек

  • Ubuntu Linux
  • Ansible, AWX
  • GitLab CI
  • Zabbix, Prometheus, Grafana
  • Bash, Python
  • Docker, Kubernetes
  • ClickHouse, PostgreSQL

Наши ожидания от кандидата

  • Хорошие знания Linux
  • Хорошие знания сетевого стека и популярных сетевых протоколов (HTTP, DNS, SNMP, и т.п.)
  • Умение читать код на bash/python
  • Умение писать bash скрипты
  • Опыт работы с SQL базами
  • Опыт работы с Ansible
  • Опыт работы с Zabbix
  • Опыт работы с Docker
  • Желание постоянно развиваться

Плюсом будет

  • Умение писать python скрипты
  • Опыт в работе с Rest API

Мы предлагаем

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию

  • Белую заработную плату и премии по результатам работы

  • Годовую премию по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

  • Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.