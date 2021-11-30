Ведущий инженер по общестроительным работам

Основные задачи на данной позиции
- Контроль исполнения подрядными организациями гарантийных строительно-монтажных работ на объектах в Санкт-Петербурге и ЛО по их ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции
- Подсчет объемов строительно-монтажных работ
- Взаимодействие с подрядными организациями
- Составление технических заданий на работы по ремонту/строительству
- Оптимизация проектных решений
- Разработка несложных конструктивных узлов и чертежей
- Контроль исполнения работ подрядными организациями
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Ведение учета выполненных работ
Мы ожидаем от вас
- Опыт работы на аналогичной позиции
- Знание современных технологий строительства, строительных материалов
- Знание законодательства, нормативно-правовых актов в области строительства
- Опыт использования AutoCad, Word, Excel
- Опыт взаимодействия с подрядными организациями
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Опыт составления грамотных технических заданий на работы по ремонту/строительству зданий
Про условия работы
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белую заработную плату и годовую премию по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
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10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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