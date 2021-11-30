Ведущий инженер по общестроительным работам

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Основные задачи на данной позиции

Контроль исполнения подрядными организациями гарантийных строительно-монтажных работ на объектах в Санкт-Петербурге и ЛО по их ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции

Подсчет объемов строительно-монтажных работ

Взаимодействие с подрядными организациями

Составление технических заданий на работы по ремонту/строительству

Оптимизация проектных решений

Разработка несложных конструктивных узлов и чертежей

Контроль исполнения работ подрядными организациями

Ведение учета выполненных работ

Мы ожидаем от вас

Опыт работы на аналогичной позиции

Знание современных технологий строительства, строительных материалов

Знание законодательства, нормативно-правовых актов в области строительства

Опыт использования AutoCad, Word, Excel

Опыт взаимодействия с подрядными организациями

Опыт составления грамотных технических заданий на работы по ремонту/строительству зданий

Про условия работы

Оформление в официально аккредитованную IT-компанию

Белую заработную плату и годовую премию по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

Релокационный бонус при переезде

Бесплатные обеды и кофе-брейки

10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

Ежемесячная надбавка за некурение

ДМС + стоматология + офисный врач*

Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

50% оплата абонемента в фитнес-клуба

Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

Офисный душ*

Про развитие

От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса