Финансовый менеджер международного направления

Вашими задачами станут

Мы ожидаем

Про условия

Оформление в официально аккредитованную IT-компанию

Белая заработная плата

Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

Релокационный бонус при переезде

Бесплатные обеды и кофе-брейки

Офис в Санкт-Петербурге, 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)