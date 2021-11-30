Финансы и юриспруденция

Финансовый менеджер международного направления

Департамент стратегии и аналитики Selectel в поиске Финансового менеджера на международное направление

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана
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Департамент стратегии и аналитики Selectel в поиске Финансового менеджера на международное направление

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана

Вашими задачами станут

  • Сопровождение финансовой, налоговой и бухгалтерской функции при запуске бизнеса за рубежом
  • Ведение управленческой отчетности для иностранных компаний группы, а также для холдинговой компании (Кипр, BVI, в перспективе - ОАЭ)
  • Составление бюджетов и финансовое планирование, финансовый контроль
  • Ведение учета затрат, контроль своевременности платежей, проверка инвойсов и прочей первичной документации
  • Сопровождение работы локальных консультантов по налоговому и бухгалтерскому учету, организация предоставления данных для учета, поддержание единой методологии учета по юридическим лицам
  • Соблюдение требований местного законодательства в части налогообложения, включая НДС
  • Оплата счетов, мониторинг ликвидности

Мы ожидаем

  • Понимание принципов построения финансовой отчетности, налогообложения
  • Опыт ведения налоговых и бухгалтерских вопросов в зарубежных странах
  • Опыт работы в холдинговых структурах с внутригрупповыми оборотами, как преимущество
  • Опыт работы в большой четверке – налоги или аудит, как преимущество
  • Готовность участвовать в построении процессов с нуля
  • Английский в совершенстве
  • Профильное высшее образование

Про условия

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию

  • Белая заработная плата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • Офис в Санкт-Петербурге, 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

  • Можно работать как в офисе, так и удаленно

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.