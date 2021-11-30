Финансовый менеджер международного направления

Департамент стратегии и аналитики Selectel в поиске Финансового менеджера на международное направление
Вашими задачами станут
- Сопровождение финансовой, налоговой и бухгалтерской функции при запуске бизнеса за рубежом
- Ведение управленческой отчетности для иностранных компаний группы, а также для холдинговой компании (Кипр, BVI, в перспективе - ОАЭ)
- Составление бюджетов и финансовое планирование, финансовый контроль
- Ведение учета затрат, контроль своевременности платежей, проверка инвойсов и прочей первичной документации
- Сопровождение работы локальных консультантов по налоговому и бухгалтерскому учету, организация предоставления данных для учета, поддержание единой методологии учета по юридическим лицам
- Соблюдение требований местного законодательства в части налогообложения, включая НДС
- Оплата счетов, мониторинг ликвидности
Мы ожидаем
- Понимание принципов построения финансовой отчетности, налогообложения
- Опыт ведения налоговых и бухгалтерских вопросов в зарубежных странах
- Опыт работы в холдинговых структурах с внутригрупповыми оборотами, как преимущество
- Опыт работы в большой четверке – налоги или аудит, как преимущество
- Готовность участвовать в построении процессов с нуля
- Английский в совершенстве
- Профильное высшее образование
Про условия
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Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
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Белая заработная плата
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Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
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Релокационный бонус при переезде
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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Офис в Санкт-Петербурге, 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
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Можно работать как в офисе, так и удаленно
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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