Менеджер по отношениям с инвесторами

В Департаменте стратегии и аналитики Selectel открыта вакансия IR менеджера. Мы активно растем и сейчас ищем коллегу, который возьмет на себя задачи по выстраиванию и развитию отношений с инвесторами
На этой позиции вам предстоит
- Разрабатывать стратегию по взаимодействию с инвесторами
- Готовить пресс-релизы, презентации, квартальные и годовые раскрытия результатов, организовывать звонки с инвесторами
- Организовывать участие в инвесторских конференциях, проводить мероприятий
- Поддерживать регулярный диалог с отдельными инвесторами, инфлюенсерами
- Вести профильные страницы, ТГ каналы
- Анализировать динамику рынка и сравнимых компаний, восприятие компании инвестиционным сообществом
- Обновлять информацию на корпоративном сайте
- Координировать взаимодействие с юридическим и финансовым отделами в части compliance с требованиями биржи и регуляторов
Наши ожидания от кандидата
- Опыт работы в роли IR
- Понимание рынков акционерного капитала, знание финансового моделирования и оценки компаний
- Умение работать с презентациями
- Знание английского языка на уровне, достаточном для изучения документации и делового общения
- Профильное высшее образование
Про условия
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Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
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Белая заработная плата
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Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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Можно работать как в офисе, так и удаленно
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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