Финансы и юриспруденция

Менеджер по отношениям с инвесторами

В Департаменте стратегии и аналитики Selectel открыта вакансия IR менеджера. Мы активно растем и сейчас ищем коллегу, который возьмет на себя задачи по выстраиванию и развитию отношений с инвесторами

Санкт-Петербург
Полный день
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В Департаменте стратегии и аналитики Selectel открыта вакансия IR менеджера. Мы активно растем и сейчас ищем коллегу, который возьмет на себя задачи по выстраиванию и развитию отношений с инвесторами

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана

На этой позиции вам предстоит

  • Разрабатывать стратегию по взаимодействию с инвесторами
  • Готовить пресс-релизы, презентации, квартальные и годовые раскрытия результатов, организовывать звонки с инвесторами
  • Организовывать участие в инвесторских конференциях, проводить мероприятий
  • Поддерживать регулярный диалог с отдельными инвесторами, инфлюенсерами
  • Вести профильные страницы, ТГ каналы
  • Анализировать динамику рынка и сравнимых компаний, восприятие компании инвестиционным сообществом
  • Обновлять информацию на корпоративном сайте
  • Координировать взаимодействие с юридическим и финансовым отделами в части compliance с требованиями биржи и регуляторов

Наши ожидания от кандидата

  • Опыт работы в роли IR
  • Понимание рынков акционерного капитала, знание финансового моделирования и оценки компаний
  • Умение работать с презентациями
  • Знание английского языка на уровне, достаточном для изучения документации и делового общения
  • Профильное высшее образование

Про условия

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию

  • Белая заработная плата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • Офис в Санкт-Петербурге, 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

  • Можно работать как в офисе, так и удаленно

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.