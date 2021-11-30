Технический писатель

Отдел внешних знаний Selectel ищет в свою команду технического писателя, который будет создавать пользовательскую документацию к продуктам компании.
Основная цель нашей работы — помочь пользователю. Документация для нас не самоцель или средство самовыражения, а инструмент решения проблем пользователей и улучшения пользовательского опыта.
Мы пишем о сложных вещах на языке пользователя, используем подход docs-as-code, работаем с метриками и обратной связью, а также исследуем пользовательский опыт и постоянно думаем о том, как сделать нашу документацию еще лучше.
На этой позиции вам предстоит
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Создавать и поддерживать пользовательскую документацию по продуктам
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Заниматься подготовкой к публикации документации API developers.selectel.ru совместно с командой разработки
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Развивать и улучшать документацию по продукту совместно с менеджерами по продукту
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Работать с обратной связью и метриками
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Работать над общими инструкциями, документами, командными артефактами совместно с командой технических писателей
Что для нас важно
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Опыт работы техническим писателем в IT-компании
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Знание, как написать документацию, которая будет решать проблемы пользователя
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Готовность самостоятельно разбираться в технически сложными продуктами и писать документацию на русском языке
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Умение обрабатывать большие объемы информации, выделять самое важное и превращать это в понятный и грамотный технический текст
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Умение оценивать свои трудозатраты, декомпозировать задачи и приоритизировать их, а также самостоятельно планировать свою загрузку
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Понимание, как работает API, и умение с ним взаимодействовать
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Понимание, чем виртуальный сервер отличается от выделенного, а приватная сеть от публичной
Это не обязательно, но будет плюсом
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Опыт администрирования серверов, работа в технической поддержке
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Умеете работать с Git и Markdown
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Опыт работы с Google Analytics или Яндекс.Метрикой
Про условия работы
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата и годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
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Релокационный бонус при переезде
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
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10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
- Возможен удаленный формат работы
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса