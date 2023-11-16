Backend-разработка

Python-разработчик в команду Биллинговой платформы

В Selectel команда биллинга занимается разработкой сервисов учета средств и услуг всех продуктов компании (со всей вариативностью и тонкостями логики каждого из продуктов). В процессе работы приходится встречаться с разными видами задач: от простого написания API до построения сложных ресурсоемких отчетов с большим количеством данных и сложной бизнес-логикой.

Мы хотим, чтобы качество функционала продолжало расти и он быстро реализовывался, поэтому мы находимся в поиске тебя - опытного разработчика, который понимает, как работать с большим набором данных, эффективно его обрабатывать и строить архитектуры бизнес-процессов!

Наш стэк:

Python + Flask (Flask-Smorest, OpenAPI) + Golang + SQLAlchemy (PostgreSQL) + Celery (RabbitMQ) + Marshmallow + uWSGI + Injector 

Команда кросс-функциональная, состоит из 11 человек (тим лид, backend-разработчики, frontend-разработчики, системный аналитик, UX-дизайнер)

Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий
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В Selectel команда биллинга занимается разработкой сервисов учета средств и услуг всех продуктов компании (со всей вариативностью и тонкостями логики каждого из продуктов). В процессе работы приходится встречаться с разными видами задач: от простого написания API до построения сложных ресурсоемких отчетов с большим количеством данных и сложной бизнес-логикой.

Мы хотим, чтобы качество функционала продолжало расти и он быстро реализовывался, поэтому мы находимся в поиске тебя - опытного разработчика, который понимает, как работать с большим набором данных, эффективно его обрабатывать и строить архитектуры бизнес-процессов!

Наш стэк:

Python + Flask (Flask-Smorest, OpenAPI) + Golang + SQLAlchemy (PostgreSQL) + Celery (RabbitMQ) + Marshmallow + uWSGI + Injector 

Команда кросс-функциональная, состоит из 11 человек (тим лид, backend-разработчики, frontend-разработчики, системный аналитик, UX-дизайнер)

Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий

Основные задачи

  • Разрабатывать модули биллинговой системы (например: модуль учета услуг и их цен, модуль скидок, обработка входящих платежей)
  • Проектировать и развивать функционал биллинговой и аккаутинговой систем
  • Оптимизировать скорость работы и эффективность реализованного функционала
  • Ревьюить код коллег, тесно работать с проектировщиками и тестировщиками
  • Участвовать в обсуждении технических этапов для интеграции и взаимодействия сервисов соседних отделов

Мы ожидаем

  • Опыт коммерческой разработки на Python, знание фреймворков
  • Опыт работы с PostgreSQL: умение строить и оптимизировать сложные и долгие запросы; проектировать структуру и связь между таблицами
  • Опыт работы с Linux: список процессов, как убить процесс, список открытых портов
  • Опыт работы с контейнерами и системами оркестрации контейнеров: что, для чего и где они могут быть полезны
  • Опыт разработки с учетом постоянно обновляющихся требований
  • Умение проводить ревью кода коллег, понимать логику работу их кода
  • Опыт работы с тестами (юнит/интеграционными/функциональными)

Будет плюсом

  • Опыт коммерческой разработки на Golang и ориентирование в экосистеме (тулинг, основные библиотеки, линтеры, тесты)
  • Опыт использования SQLAlchemy/Gorm
  • Опыт работы с очередями (rabbit, nats)
  • Понимание чистых архитектур, концепции DI
  • Понимание концепций DevOps, CI/CD

Про условия

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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