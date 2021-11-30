Проектировщик интерфейсов

Команда международных проектов ищет проектировщика интерфейсов (UX/UI), который вместе с продуктовой командой займется проектированием сложного технологического продукта — от адаптации существующих интерфейсов сложных продуктов под специфику международной аудитории и проектирования бизнес-логики до написания интерфейсных текстов
Ваши будущие задачи
- Адаптация существующих интерфейсов продуктов компании под международный рынок
- Проектирование бизнес-логики взаимодействия пользователей из разных регионов мира с продуктом
- Составление и описание паттернов работы интерфейса, унификация дизайн-решений
- Работа в рамках возможностей и ограничений дизайн-системы Ant
- Написание интерфейсных текстов
- Повышение доступности интерфейса, адаптация приложения для работы на разных устройствах
Мы ожидаем
- Опыт проектирования интерфейсов сложных приложений для десктопа и мобильных устройств
- Понимание принципов работы API
- Понимание принципов построения дизайн-систем и умение их применять
- Отличный устный и письменный английский
- Опыт работы в продуктовой команде
Про условия
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Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
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Белая заработная плата
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Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
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Релокационный бонус при переезде
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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Офис в Санкт-Петербурге, 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
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Можно работать как в офисе, так и удаленно
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса