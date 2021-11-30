Финансы и юриспруденция

Бухгалтер на первичную документацию

Основные задачи:

  • Комплексная проверка первичных учетных документов и отражение в учете операций в соответствии с рабочим планом счетов, в том числе отражение операций с активами и обязательствами, выраженными в иностранной валюте

  • Работа с первичными документами, полученными от нерезидентов

  • Проверка правильного отражения проводок между счетами учета

  • Контроль и анализ текущей дебиторской и кредиторской задолженности, проведение и подписание сверок расчетов с контрагентами, являющимися поставщиками товаров/работ/услуг для Общества

  • Составление и оформление первичных учетных документы, в том числе электронных документов

  • Исполнение требований валютного законодательства в части операций, подпадающих под его действие

  • Участие в мероприятиях по инвентаризации имущества и финансового состояния Общества, а также в аудиторских, налоговых и прочих проверках, инициированных как руководством Общества, так и надзорными органами

  • Подготовка и предоставление в банк платежных поручений, в том числе в иностранной валюте

Мы ожидаем:
  • Опыт работы на аналогичной должности

  • Знание 1С Бухгалтерия предприятия 3.0

  • Знание законодательства о бухгалтерском учете, федеральных законов

  • Знание федеральных стандартов и форм бухгалтерского учета

  • Знание порядка документального оформления и отражения на счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций

  • Знание правил расчета с дебиторами и кредиторами, в том числе и в иностранной валюте

  • Умение работать с большими объемами информации и документов

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана
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Основные задачи:

  • Комплексная проверка первичных учетных документов и отражение в учете операций в соответствии с рабочим планом счетов, в том числе отражение операций с активами и обязательствами, выраженными в иностранной валюте

  • Работа с первичными документами, полученными от нерезидентов

  • Проверка правильного отражения проводок между счетами учета

  • Контроль и анализ текущей дебиторской и кредиторской задолженности, проведение и подписание сверок расчетов с контрагентами, являющимися поставщиками товаров/работ/услуг для Общества

  • Составление и оформление первичных учетных документы, в том числе электронных документов

  • Исполнение требований валютного законодательства в части операций, подпадающих под его действие

  • Участие в мероприятиях по инвентаризации имущества и финансового состояния Общества, а также в аудиторских, налоговых и прочих проверках, инициированных как руководством Общества, так и надзорными органами

  • Подготовка и предоставление в банк платежных поручений, в том числе в иностранной валюте

Мы ожидаем:
  • Опыт работы на аналогичной должности

  • Знание 1С Бухгалтерия предприятия 3.0

  • Знание законодательства о бухгалтерском учете, федеральных законов

  • Знание федеральных стандартов и форм бухгалтерского учета

  • Знание порядка документального оформления и отражения на счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций

  • Знание правил расчета с дебиторами и кредиторами, в том числе и в иностранной валюте

  • Умение работать с большими объемами информации и документов

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана

Будет плюсом:

  • Опыт работы с Jira
  • Опыт администрирования системы электронного документооборота
  • Опыт подготовки и предоставления в установленные сроки запрашиваемых документов по требованиям ИФНС
  • Знание английского языка
Условия:

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию

  • Белую заработную плату

  • Годовую премию по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • График работы: с 9:30 до 18:30

  • Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.