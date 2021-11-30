Бухгалтер на первичную документацию

Комплексная проверка первичных учетных документов и отражение в учете операций в соответствии с рабочим планом счетов, в том числе отражение операций с активами и обязательствами, выраженными в иностранной валюте

Работа с первичными документами, полученными от нерезидентов

Проверка правильного отражения проводок между счетами учета

Контроль и анализ текущей дебиторской и кредиторской задолженности, проведение и подписание сверок расчетов с контрагентами, являющимися поставщиками товаров/работ/услуг для Общества

Составление и оформление первичных учетных документы, в том числе электронных документов

Исполнение требований валютного законодательства в части операций, подпадающих под его действие

Участие в мероприятиях по инвентаризации имущества и финансового состояния Общества, а также в аудиторских, налоговых и прочих проверках, инициированных как руководством Общества, так и надзорными органами