Бухгалтер на первичную документацию

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Комплексная проверка первичных учетных документов и отражение в учете операций в соответствии с рабочим планом счетов, в том числе отражение операций с активами и обязательствами, выраженными в иностранной валюте
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Работа с первичными документами, полученными от нерезидентов
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Проверка правильного отражения проводок между счетами учета
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Контроль и анализ текущей дебиторской и кредиторской задолженности, проведение и подписание сверок расчетов с контрагентами, являющимися поставщиками товаров/работ/услуг для Общества
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Составление и оформление первичных учетных документы, в том числе электронных документов
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Исполнение требований валютного законодательства в части операций, подпадающих под его действие
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Участие в мероприятиях по инвентаризации имущества и финансового состояния Общества, а также в аудиторских, налоговых и прочих проверках, инициированных как руководством Общества, так и надзорными органами
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Подготовка и предоставление в банк платежных поручений, в том числе в иностранной валюте
- Опыт работы на аналогичной должности
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Знание 1С Бухгалтерия предприятия 3.0
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Знание законодательства о бухгалтерском учете, федеральных законов
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Знание федеральных стандартов и форм бухгалтерского учета
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Знание порядка документального оформления и отражения на счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций
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Знание правил расчета с дебиторами и кредиторами, в том числе и в иностранной валюте
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Умение работать с большими объемами информации и документов
Будет плюсом:
- Опыт работы с Jira
- Опыт администрирования системы электронного документооборота
- Опыт подготовки и предоставления в установленные сроки запрашиваемых документов по требованиям ИФНС
- Знание английского языка
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Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
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Белую заработную плату
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Годовую премию по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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График работы: с 9:30 до 18:30
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Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса