Маркетинг и PR

Старший графический дизайнер

Привет, мы отдел маркетинга Selectel!Мы ищем в свою команду толкового и опытного дизайнера, с которым мы будем создавать крутые и успешные проекты.Вы будете работать в сплоченной команде с дизайнерами, контент-маркетологами, техническими писателями, продакт-маркетинг-специалистами и менеджерами проектов.

Москва
Полный день
з/п не указана
Откликнуться Откликнуться на
Участвуем в рейтинге работодателей HeadHunter
Оставляйте голос за нас, если мы запали вам в сердечко 💜
Проголосовать

Привет, мы отдел маркетинга Selectel!Мы ищем в свою команду толкового и опытного дизайнера, с которым мы будем создавать крутые и успешные проекты.Вы будете работать в сплоченной команде с дизайнерами, контент-маркетологами, техническими писателями, продакт-маркетинг-специалистами и менеджерами проектов.

Москва
Полный день
з/п не указана

Что мы делаем

  • Разрабатываем диджитал-материалы, промотирующие продукты и мероприятия Selectel: лендинги, сайты, баннеры

  • Оформляем посты в соцсетях и статьи в блогах компании

  • Помогаем спикерам готовить презентации

  • Разрабатываем печатные материалы: листовки, каталоги, сувенирку, стенды

  • Придумываем и разрабатываем мерч для сотрудников и клиентов

Чем вы будете заниматься

  • Разрабатывать дизайн лендингов и сайтов

  • Создавать баннеры для таргетированной и медийной рекламы

  • Отрисовывать материалы для SMM-постов и публикаций в наших блогах

  • Оформлять презентации и коммерческие предложения

  • Поддерживать и развивать визуальный стиль бренда

  • Контролировать результаты работы младших дизайнеров и помогать им расти

  • Вместе со всей командой искать точки роста и генерировать идеи

Мы ожидаем, что вы

  • Имеете опыт в разработке веб-материалов

  • Умеете создавать визуальные концепции, презентовать их заказчикам и адаптировать для различных носителей

  • В работе способны соблюдать гайдлайны и развивать их

  • Видите задачи комплексно

  • Аргументируете свои решения

  • Предлагаете идеи по улучшению процессов и результатов, и проактивны в их реализации

  • Соблюдаете дедлайны

Что нам важно

  • Портфолио с сильными проектами в digital-маркетинге, которые можно будет предметно обсудить на интервью

  • Свободное владение всей необходимой технической базой графических инструментов (Photoshop, Illustrator, Figma — обязательно; After Effects и другие — будут преимуществом)

  • Опыт в разработке классных проектов в Tilda/Readymag или других конструкторах

  • Развитые скилы в композиции, типографике, работе с цветом, базовой анимации

  • Чувство вкуса, насмотренность и понимание трендов в дизайне

  • Умение работать с текстом на базовом уровне (выделить ключевое сообщение, сократить)

  • Понимание специфики разработки рекламных кампаний для B2B сегмента

  • Желание развиваться самому и делиться опытом с другими

Будет плюсом если

  • Имеете опыт работы в агентстве или студии

  • Имеете навыки в motion-дизайне

  • Понимаете ключевые метрики, умеете смотреть на статистику и делать из нее выводы

Условия

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию

  • Белую заработную плату и премии по результатам работы

  • Годовую премию по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

Похожие вакансии

Смотреть все
Маркетинг и PR

Старший графический дизайнер

Санкт-Петербург

Смотреть все

Откликнуться на вакансию

Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.