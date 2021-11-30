Старший графический дизайнер

Привет, мы отдел маркетинга Selectel!Мы ищем в свою команду толкового и опытного дизайнера, с которым мы будем создавать крутые и успешные проекты.Вы будете работать в сплоченной команде с дизайнерами, контент-маркетологами, техническими писателями, продакт-маркетинг-специалистами и менеджерами проектов.