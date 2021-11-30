Python-разработчик в команду клиентских сервисов

Мы приглашаем Python-разработчика в команду клиентских сервисов. Быть частью этой команды - это работать над вопросами авторизации и безопасности наших клиентов, хранения персональных данных, уведомлениями (тикеты, письма, мессенджеры), интеграциями систем маркетинга.

Помимо клиентских сервисов, также ведется разработка и поддержка общих сервисов: хранение файлов, event-система, история назначения ip-адресов.

Офис находится в Санкт-Петербурге, помогаем с релокацией в Питер, удаленно работать также возможно.