Младший UX-исследователь

Отдел пользовательских исследований Selectel ищет в свою команду младшего UX-исследователя.

Наш отдел помогает 20+ продуктовым командам получать, систематизировать и применять знания о пользователях. Наша цель - сделать сервисы Selectel максимально удобными для наших клиентов.

Почему у нас круто:
- Сложная, но интересная сфера исследований. Наши клиенты - это крупные компании, и сервисы Selectel стратегически важны для их бизнеса
- Разнообразие задач и проектов. От запуска нового продукта до юзабилити-тестирований прототипов - у вас будет возможность поучаствовать в исследованиях на разных этапах цикла продуктов
- Возможность влиять на процессы в команде. Мы постоянно работаем над улучшением исследовательских процессов и рады реализовывать новые идеи.
- Дружелюбная и ламповая атмосфера. Мы всегда нацелены на общий результат, готовы помочь друг другу и развивать внутреннее UX коммьюнити

Санкт-Петербург
Гибкий
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Отдел пользовательских исследований Selectel ищет в свою команду младшего UX-исследователя.

Наш отдел помогает 20+ продуктовым командам получать, систематизировать и применять знания о пользователях. Наша цель - сделать сервисы Selectel максимально удобными для наших клиентов.

Почему у нас круто:
- Сложная, но интересная сфера исследований. Наши клиенты - это крупные компании, и сервисы Selectel стратегически важны для их бизнеса
- Разнообразие задач и проектов. От запуска нового продукта до юзабилити-тестирований прототипов - у вас будет возможность поучаствовать в исследованиях на разных этапах цикла продуктов
- Возможность влиять на процессы в команде. Мы постоянно работаем над улучшением исследовательских процессов и рады реализовывать новые идеи.
- Дружелюбная и ламповая атмосфера. Мы всегда нацелены на общий результат, готовы помочь друг другу и развивать внутреннее UX коммьюнити

Санкт-Петербург
Гибкий

Основные задачи

  • Формирование задач на исследования вместе с продуктовыми командами
  • Проведение UX-исследования: юзабилити-тестирования, интервью и доводить собранные результаты до продуктовых команд
  • Мониторинг и сбор обратной связи от пользователей и передача ее продуктовым командам и дизайнерам
  • Коммуникация с другими командами: продакты, дизайнеры, маркетинг, техподдержка, продажи
  • Помощь в развитии культуры исследований в компании (мы регулярно проводим внутренние мероприятия, делимся знаниями и экспертизой с коллегами)

Мы ожидаем

  • Профильное образование: социология, психология, антропология и т.д
  • Опыт проведения исследований
  • Английский язык - B2
  • Понимание основных методов UX-исследований: интервью, юазбилити-тестирования, дневниковые исследования, CJM, First Click Test, CX метрики
  • Умение анализировать и структурировать результаты исследований
  • Готовность погружаться в сложную техническую сферу и разбираться что такое серверы, базы данных и Managed Kubernetes
  • Самостоятельнсть и проактивность — вы предлагаете улучшения и идеи, доводите задачи до конца, не боитесь брать ответственность

  • Умение понять потребности заказчика, аргументированно отстоять свою точку зрения и донести результаты исследований до команды

Будет плюсом

  • Опыт работы в B2B и понимание предметной области IT
  • Сертификат прохождения длительных курсов (от 3 мес) по UX-исследованиям
  • Знание не только качественных, но и количественных исследований

Про условия

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на HeadHunter.