Младший UX-исследователь

Отдел пользовательских исследований Selectel ищет в свою команду младшего UX-исследователя.
Наш отдел помогает 20+ продуктовым командам получать, систематизировать и применять знания о пользователях. Наша цель - сделать сервисы Selectel максимально удобными для наших клиентов.
Почему у нас круто:
- Сложная, но интересная сфера исследований. Наши клиенты - это крупные компании, и сервисы Selectel стратегически важны для их бизнеса
- Разнообразие задач и проектов. От запуска нового продукта до юзабилити-тестирований прототипов - у вас будет возможность поучаствовать в исследованиях на разных этапах цикла продуктов
- Возможность влиять на процессы в команде. Мы постоянно работаем над улучшением исследовательских процессов и рады реализовывать новые идеи.
- Дружелюбная и ламповая атмосфера. Мы всегда нацелены на общий результат, готовы помочь друг другу и развивать внутреннее UX коммьюнити
Основные задачи
- Формирование задач на исследования вместе с продуктовыми командами
- Проведение UX-исследования: юзабилити-тестирования, интервью и доводить собранные результаты до продуктовых команд
- Мониторинг и сбор обратной связи от пользователей и передача ее продуктовым командам и дизайнерам
- Коммуникация с другими командами: продакты, дизайнеры, маркетинг, техподдержка, продажи
- Помощь в развитии культуры исследований в компании (мы регулярно проводим внутренние мероприятия, делимся знаниями и экспертизой с коллегами)
Мы ожидаем
- Профильное образование: социология, психология, антропология и т.д
- Опыт проведения исследований
- Английский язык - B2
- Понимание основных методов UX-исследований: интервью, юазбилити-тестирования, дневниковые исследования, CJM, First Click Test, CX метрики
- Умение анализировать и структурировать результаты исследований
- Готовность погружаться в сложную техническую сферу и разбираться что такое серверы, базы данных и Managed Kubernetes
- Самостоятельнсть и проактивность — вы предлагаете улучшения и идеи, доводите задачи до конца, не боитесь брать ответственность
Умение понять потребности заказчика, аргументированно отстоять свою точку зрения и донести результаты исследований до команды
Будет плюсом
- Опыт работы в B2B и понимание предметной области IT
- Сертификат прохождения длительных курсов (от 3 мес) по UX-исследованиям
- Знание не только качественных, но и количественных исследований
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса