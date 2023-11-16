Младший UX-исследователь

Отдел пользовательских исследований Selectel ищет в свою команду младшего UX-исследователя.



Наш отдел помогает 20+ продуктовым командам получать, систематизировать и применять знания о пользователях. Наша цель - сделать сервисы Selectel максимально удобными для наших клиентов.



Почему у нас круто:

- Сложная, но интересная сфера исследований. Наши клиенты - это крупные компании, и сервисы Selectel стратегически важны для их бизнеса

- Разнообразие задач и проектов. От запуска нового продукта до юзабилити-тестирований прототипов - у вас будет возможность поучаствовать в исследованиях на разных этапах цикла продуктов

- Возможность влиять на процессы в команде. Мы постоянно работаем над улучшением исследовательских процессов и рады реализовывать новые идеи.

- Дружелюбная и ламповая атмосфера. Мы всегда нацелены на общий результат, готовы помочь друг другу и развивать внутреннее UX коммьюнити