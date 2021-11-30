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HR

Младший специалист по внутренним коммуникациям

В команде HR отдела открывается вакансия младшего специалиста по внутренним коммуникациям.

Человеку на этой позиции предстоит создавать атмосферу и уют в компании, участвовать в организации мероприятий и других проектах отдела персонала.

Санкт-Петербург
Гибкий график
з/п не указана
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В команде HR отдела открывается вакансия младшего специалиста по внутренним коммуникациям.

Человеку на этой позиции предстоит создавать атмосферу и уют в компании, участвовать в организации мероприятий и других проектах отдела персонала.

Санкт-Петербург
Гибкий график
з/п не указана

Задачи для младшего специалиста по внутренним коммуникациям

  • Помощь в ведении блока новостей на внутреннем портале компании. Внутри мы общаемся просто и душевно, в наших рассылках тоже предпочитаем микс информационного стиля и лампового уюта
  • Поддержка спортивных команд: покупка мерча, согласование тренировок, помощь в участии в турнирах. Спорта у нас много: футбол, волейбол, картинг, яхтинг, настольный теннис, йога, киберспорт, велоспорт и т.д.
  • Организация мероприятий в офисе и на внешних площадках. Создание анонсов, афиш мероприятий, их размещение в общих офисных зонах
  • Поиск зон улучшений и возможностей сделать корпоративную жизнь насыщеннее, удобнее и приятнее, изучение трендов современных IT компаний
  • Регулярный осмотр офисов в трех собственных зданиях компании на Цветочной улице, офисов в Невской Дубровке, организация улучшений
  • Контроль запросов сотрудников в чатах, помощь административному департаменту в обработке этих вопросов

  • Опросы команд чтобы узнать их потребности и желания

Как понять, что мы подходим друг другу

  • Грамотность – ваше все. Вы отлично знаете правила орфографии и пунктуации и точно уверены, где стоит поставить запятую, а где нет
  • Вы умеете работать в графических редакторах (Canva), с инструментами Google (Docs, Tables, Forms), с Excel и Word на уверенном уровне
  • Вы любите и умеете писать короткие, логичные и структурированные тексты, не переходя на графоманию
  • Внимательность и самостоятельность – это тоже про вас
  • Вы дружелюбны, проактивны, легко находите общий язык с разными людьми и умеете добиваться поставленных целей, даже если решение не лежит на поверхности
  • У вас критическое мышление: вы всегда видите возможность что-то улучшить

  • Вы готовы работать как на ноуте, так и с телефона: оперативно отвечать во внутренних чатах и telegram

Про условия работы

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белую заработную плату и годовую премию по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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