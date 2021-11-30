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Backend-разработка

Python-разработчик в команду клиентских сервисов

Мы приглашаем Python-разработчика в команду клиентских сервисов. Быть частью этой команды - это работать над вопросами авторизации и безопасности наших клиентов, хранения персональных данных, уведомлениями (тикеты, письма, мессенджеры), интеграциями систем маркетинга.

Помимо клиентских сервисов, также ведется разработка и поддержка общих сервисов: хранение файлов, event-система, история назначения ip-адресов.

Офис находится в Санкт-Петербурге, помогаем с релокацией в Питер, удаленно работать также возможно.

Санкт-Петербург
Гибкий график
з/п не указана
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Мы приглашаем Python-разработчика в команду клиентских сервисов. Быть частью этой команды - это работать над вопросами авторизации и безопасности наших клиентов, хранения персональных данных, уведомлениями (тикеты, письма, мессенджеры), интеграциями систем маркетинга.

Помимо клиентских сервисов, также ведется разработка и поддержка общих сервисов: хранение файлов, event-система, история назначения ip-адресов.

Офис находится в Санкт-Петербурге, помогаем с релокацией в Питер, удаленно работать также возможно.

Санкт-Петербург
Гибкий график
з/п не указана

Почему у нас классно работать

  • Мы создаем с нуля много новых сервисов и стараемся использовать современные технологии и практики разработки, у нас почти нет легаси =)

  • Мы открыты к новым идеям и решениям, поэтому у тебя будет возможность привносить что-то свое и влиять на продукт

  • У тебя будет возможность быстро получать фидбек от пользователей и чувствовать свой вклад в общее дело

Основные задачи

  • Разрабатывать сервис учета действий клиентов

  • Проектировать и развивать функционал системы уведомлений для клиентов

  • Оптимизировать скорость работы и эффективность реализованного функционала

  • Ревьюить код коллег, тесно работать с проектировщиками и тестировщиками

  • Участвовать в других проектах отдела (например: сервис хранения файлов, event-система, шаблонизаторы уведомлений и документов)

Наши ожидания от кандидата

  • Отличное знание Python >3.5

  • Опыт разработки с учетом постоянно обновляющихся требований

  • Опыт работы с базами данных (в частности, с PostgreSQL): умение строить и оптимизировать сложные запросы

  • Написание интеграционных и модульных тестов c использованием Pytest, Factory Boy/Mixer

  • Опыт использования RabbitMQ, Celery/Dramatiq

  • Опыт использования SQLAlchemy

  • Опыт работы с REST и web-фреймворками (Flask, Marshmallow, Apispec)

  • Опыт работы с ОС семейства Linux

  • Умение проводить ревью кода коллег, понимать логику работу их кода

Будет плюсом

  • Понимание Dependency Injection и как его применять

  • Опыт использования Docker

  • Знание других языков программирования (Go, PHP)

  • Опыт разработки корпоративных порталов

  • Участие в Open Source проектах

  • Умение принимать обратную связь

Про условия работы

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию

  • Белая заработная плата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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