Digital Designer (Senior)

Привет, мы отдел маркетинга Selectel!Мы ищем в свою команду толкового и опытного дизайнера, с которым мы будем создавать крутые и успешные проекты.Вы будете работать в сплоченной команде с дизайнерами, контент-маркетологами, техническими писателями, продакт-маркетинг-специалистами и менеджерами проектов.
Что мы делаем
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Разрабатываем диджитал-материалы, промотирующие продукты и мероприятия Selectel: лендинги, сайты, баннеры
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Оформляем посты в соцсетях и статьи в блогах компании
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Помогаем спикерам готовить презентации
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Разрабатываем печатные материалы: листовки, каталоги, сувенирку, стенды
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Придумываем и разрабатываем мерч для сотрудников и клиентов
Чем вы будете заниматься
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Разрабатывать дизайн лендингов и сайтов
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Создавать баннеры для таргетированной и медийной рекламы
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Отрисовывать материалы для SMM-постов и публикаций в наших блогах
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Оформлять презентации и коммерческие предложения
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Поддерживать и развивать визуальный стиль бренда
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Контролировать результаты работы младших дизайнеров и помогать им расти
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Вместе со всей командой искать точки роста и генерировать идеи
Мы ожидаем, что вы:
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Имеете опыт в разработке веб-материалов
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Умеете создавать визуальные концепции, презентовать их заказчикам и адаптировать для различных носителей
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В работе способны соблюдать гайдлайны и развивать их
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Видите задачи комплексно
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Аргументируете свои решения
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Предлагаете идеи по улучшению процессов и результатов, и проактивны в их реализации
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Соблюдаете дедлайны
Что нам важно:
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Портфолио с сильными проектами в digital-маркетинге, которые можно будет предметно обсудить на интервью
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Свободное владение всей необходимой технической базой графических инструментов (Photoshop, Illustrator, Figma — обязательно; After Effects и другие — будут преимуществом)
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Опыт в разработке классных проектов в Tilda/Readymag или других конструкторах
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Развитые скилы в композиции, типографике, работе с цветом, базовой анимации
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Чувство вкуса, насмотренность и понимание трендов в дизайне
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Умение работать с текстом на базовом уровне (выделить ключевое сообщение, сократить)
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Понимание специфики разработки рекламных кампаний для B2B сегмента
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Желание развиваться самому и делиться опытом с другими
Будет плюсом если:
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Имеете опыт работы в агентстве или студии
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Имеете навыки в motion-дизайне
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Понимаете ключевые метрики, умеете смотреть на статистику и делать из нее выводы
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Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
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Белую заработную плату и премии по результатам работы
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Годовую премию по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
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Релокационный бонус при переезде
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
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Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса