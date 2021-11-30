Директор по строительству дата-центров

Мы ищем Директора по инфраструктуре (строительству), который будет улучшать и оптимизировать уже действующие дата-центры, искать новые площадки и строить новые дата-центры. Помимо этого строить и модернизировать наши офисные помещения, поддерживать инженерные системы для комфортных условий работы коллег.
Ваше подчинение будет напрямую Генеральному директору, в подчинении у вас будет 4 подразделения.
На этой позиции вы будете:
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Управлять департаментом строительства и эксплуатации ДЦ
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Заниматься стратегическим планированием, бюджетированием и организацией работ по строительству и эксплуатации ЦОД и офисных зданий компании
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Разрабатывать наиболее оптимальные технические решения
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Подготавливать и вести тендеры среди подрядчиков на проектирование, строительно-монтажные работы и другие виды работ
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Содействовать в согласовании проектов у собственников земельных участков, в администрациях и других органах
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Взаимодействовать со смежными подразделениями и координировать их работу в целях выполнения проектов строительства
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Контролировать состояние объектов компании, сданных в эксплуатацию
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Контролировать сроки и качество выполнения работ
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Организовывать и контролировать работу сотрудников. Планировать численность, ФОТ и развитие сотрудников
Мы с радостью пообщаемся с вами, если у вас есть:
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Обязателен опыт работы в сфере строительства ЦОД (опишите, пожалуйста, опыт по строительству ЦОД в сопроводительном письме)
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Опыт на аналогичной позиции в строительстве ЦОД
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Знание современных технологий строительства, строительных материалов
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Знание законодательства, нормативно-правовых актов в области строительства, строительное и гражданское законодательства, законодательство в области связи. ГОСТы, СНиПы и другие руководящие документы в этой области
Про условия:
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Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
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Белую заработную плату
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Годовую премию по результатам работы
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Релокационный бонус при переезде
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
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Офис в Санкт-Петербурге или в Москве с командировками между этими двумя городами
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса