Директор по строительству дата-центров

Мы ищем Директора по инфраструктуре (строительству), который будет улучшать и оптимизировать уже действующие дата-центры, искать новые площадки и строить новые дата-центры. Помимо этого строить и модернизировать наши офисные помещения, поддерживать инженерные системы для комфортных условий работы коллег.

Ваше подчинение будет напрямую Генеральному директору, в подчинении у вас будет 4 подразделения.