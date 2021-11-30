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Директор по строительству дата-центров

Мы ищем Директора по инфраструктуре (строительству), который будет улучшать и оптимизировать уже действующие дата-центры, искать новые площадки и строить новые дата-центры. Помимо этого строить и модернизировать наши офисные помещения, поддерживать инженерные системы для комфортных условий работы коллег.

Ваше подчинение будет напрямую Генеральному директору, в подчинении у вас будет 4 подразделения.

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана
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Мы ищем Директора по инфраструктуре (строительству), который будет улучшать и оптимизировать уже действующие дата-центры, искать новые площадки и строить новые дата-центры. Помимо этого строить и модернизировать наши офисные помещения, поддерживать инженерные системы для комфортных условий работы коллег.

Ваше подчинение будет напрямую Генеральному директору, в подчинении у вас будет 4 подразделения.

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана

На этой позиции вы будете:

  • Управлять департаментом строительства и эксплуатации ДЦ

  • Заниматься стратегическим планированием, бюджетированием и организацией работ по строительству и эксплуатации ЦОД и офисных зданий компании

  • Разрабатывать наиболее оптимальные технические решения

  • Подготавливать и вести тендеры среди подрядчиков на проектирование, строительно-монтажные работы и другие виды работ

  • Содействовать в согласовании проектов у собственников земельных участков, в администрациях и других органах

  • Взаимодействовать со смежными подразделениями и координировать их работу в целях выполнения проектов строительства

  • Контролировать состояние объектов компании, сданных в эксплуатацию

  • Контролировать сроки и качество выполнения работ

  • Организовывать и контролировать работу сотрудников. Планировать численность, ФОТ и развитие сотрудников

Мы с радостью пообщаемся с вами, если у вас есть:

  • Обязателен опыт работы в сфере строительства ЦОД (опишите, пожалуйста, опыт по строительству ЦОД в сопроводительном письме)

  • Опыт на аналогичной позиции в строительстве ЦОД

  • Знание современных технологий строительства, строительных материалов

  • Знание законодательства, нормативно-правовых актов в области строительства, строительное и гражданское законодательства, законодательство в области связи. ГОСТы, СНиПы и другие руководящие документы в этой области

Про условия:

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию

  • Белую заработную плату

  • Годовую премию по результатам работы

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

  • Офис в Санкт-Петербурге или в Москве с командировками между этими двумя городами

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.