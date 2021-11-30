DevOps engineer в команду Data/ML-продуктов

Команда Data/ML-продуктов занимается созданием, развитием и поддержкой продуктов двух направлений:

Платформы обработки и анализа данных

ML-платформы (организация production ML)

Мы ищем DevOps engineer, который будет изучать новые (для себя и для нас) технологии для построения аналитических и ML-систем, автоматизировать их развертывание и оказывать поддержку, как конечным пользователям, так и коллегам из других команд.