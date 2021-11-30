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Системное администрирование

DevOps engineer в команду Data/ML-продуктов

Команда Data/ML-продуктов занимается созданием, развитием и поддержкой продуктов двух направлений:

  • Платформы обработки и анализа данных

  • ML-платформы (организация production ML)

Мы ищем DevOps engineer, который будет изучать новые (для себя и для нас) технологии для построения аналитических и ML-систем, автоматизировать их развертывание и оказывать поддержку, как конечным пользователям, так и коллегам из других команд.

Санкт-Петербург
Гибкий график
з/п не указана
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Команда Data/ML-продуктов занимается созданием, развитием и поддержкой продуктов двух направлений:

  • Платформы обработки и анализа данных

  • ML-платформы (организация production ML)

Мы ищем DevOps engineer, который будет изучать новые (для себя и для нас) технологии для построения аналитических и ML-систем, автоматизировать их развертывание и оказывать поддержку, как конечным пользователям, так и коллегам из других команд.

Санкт-Петербург
Гибкий график
з/п не указана

На этой позиции вы будете

  • Автоматизировать подключение и обслуживание клиентов используя Terraform и Ansible

  • Изучать доступные на рынке платформы и инструменты (open source или вендорские)

  • Участвовать в проектировании архитектуры сервисов на базе IaaS и/или PaaS услуг Selectel

  • Участвовать и добавлении новых функциональных возможностей в продукты компании

  • Развивать и поддерживать продуктовую инфраструктуру

  • Настраивать и развивать системы мониторинга и алертинга

  • Помогать технической поддержке в решении сложных случаев и проблем клиентов

От вас мы ожидаем

  • Широкий кругозор, знакомство и готовность работать с различными технологиями

  • Опыт работы с ОС семейства GNU/Linux

  • Опыт автоматизации развёртывания инфраструктуры с использованием одного или нескольких инструментов: Ansible, Salt, Puppet, Chef, Terraform

  • Опыт работы с системами мониторинга Zabbix, Prometheus или другими

  • Опыт работы с реляционными базами данных (PostgreSQL, MySQL)

  • Опыт работы с системой контроля версий Git

  • Опыт работы и понимание принципов CI/CD

  • Способность учиться и использовать в работе новые технологии и инструменты

  • Желание участвовать в разработке продуктов, помогающих клиентам в решении их задач

Будет плюсом

  • Опыт работы с российскими или иностранными облачными провайдерами

  • Опыт работы с виртуализацией KVM, OpenStack, VMware, контейнерами (Docker)

  • Опыт использования Kubernetes и ArgoCD в production-системах

  • Опыт использования GPU в кластерах Kubernetes для обучения ML-моделей

  • Опыт написания скриптов на Bash, Python, etc

  • Опыт работы со стеком обработки Big Data (Hadoop, Kafka, Spark, ClickHouse, Greenplum и другие)

  • Понимание принципов построения аналитических и ML-систем

Условия работы

  • Официальное оформление, белая зарплата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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