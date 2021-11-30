DevOps engineer в команду Data/ML-продуктов

Команда Data/ML-продуктов занимается созданием, развитием и поддержкой продуктов двух направлений:
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Платформы обработки и анализа данных
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ML-платформы (организация production ML)
Мы ищем DevOps engineer, который будет изучать новые (для себя и для нас) технологии для построения аналитических и ML-систем, автоматизировать их развертывание и оказывать поддержку, как конечным пользователям, так и коллегам из других команд.
На этой позиции вы будете
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Автоматизировать подключение и обслуживание клиентов используя Terraform и Ansible
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Изучать доступные на рынке платформы и инструменты (open source или вендорские)
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Участвовать в проектировании архитектуры сервисов на базе IaaS и/или PaaS услуг Selectel
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Участвовать и добавлении новых функциональных возможностей в продукты компании
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Развивать и поддерживать продуктовую инфраструктуру
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Настраивать и развивать системы мониторинга и алертинга
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Помогать технической поддержке в решении сложных случаев и проблем клиентов
От вас мы ожидаем
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Широкий кругозор, знакомство и готовность работать с различными технологиями
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Опыт работы с ОС семейства GNU/Linux
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Опыт автоматизации развёртывания инфраструктуры с использованием одного или нескольких инструментов: Ansible, Salt, Puppet, Chef, Terraform
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Опыт работы с системами мониторинга Zabbix, Prometheus или другими
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Опыт работы с реляционными базами данных (PostgreSQL, MySQL)
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Опыт работы с системой контроля версий Git
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Опыт работы и понимание принципов CI/CD
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Способность учиться и использовать в работе новые технологии и инструменты
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Желание участвовать в разработке продуктов, помогающих клиентам в решении их задач
Будет плюсом
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Опыт работы с российскими или иностранными облачными провайдерами
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Опыт работы с виртуализацией KVM, OpenStack, VMware, контейнерами (Docker)
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Опыт использования Kubernetes и ArgoCD в production-системах
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Опыт использования GPU в кластерах Kubernetes для обучения ML-моделей
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Опыт написания скриптов на Bash, Python, etc
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Опыт работы со стеком обработки Big Data (Hadoop, Kafka, Spark, ClickHouse, Greenplum и другие)
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Понимание принципов построения аналитических и ML-систем
Условия работы
- Официальное оформление, белая зарплата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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