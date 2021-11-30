Frontend-разработчик в Команду разработки клиентских сервисов

Быть частью Команды разработки клиентских сервисов - это работать над вопросами авторизации и безопасности наших клиентов, хранения персональных данных, уведомлениями (тикеты, письма, мессенджеры).

Мы находимся в поиске опытного Frontend-разработчика, который усилит команду своей экспертизой.