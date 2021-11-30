Frontend-разработчик в Команду разработки клиентских сервисов

Быть частью Команды разработки клиентских сервисов - это работать над вопросами авторизации и безопасности наших клиентов, хранения персональных данных, уведомлениями (тикеты, письма, мессенджеры).
Мы находимся в поиске опытного Frontend-разработчика, который усилит команду своей экспертизой.
Основные задачи
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Проектировать и реализовывать вместе с командой новые фичи
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Поддерживать и развивать клиентскую и служебную панель управления
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Взаимодействовать с проектировщиками интерфейсов, разработчиками бэкенда, qa-инженерами и devops-специалистами
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Писать код, соответствующий стандартам, принятым в команде
Смело откликайтесь, если вы
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Пишете кроссбраузерный, валидный HTML и CSS
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Обладаете опытом адаптивной верстки под широкую линейку устройств
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Имеете опыт работы с сетками Bootstrap и Grid Layout
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Твердо владеете основами JavaScript
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Имеете опыт разработки на AngularJS, Angular 10 и выше
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Имеете опыт работы с RxJS
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Знаете принцип работы сборщиков проектов Gulp/Webpack
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Имеете опыт работы с Git, Gitflow
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Используете ES6 и актуальные спецификации W3C
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Работали с REST API
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Знакомы с методологией БЭМ и активно ее используете
Про условия работы
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Официальное оформление, белая зарплата
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Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
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Релокационный бонус при переезде
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
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10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса